«Είμαι ακόμα παιδί» υποστηρίζει ο Εμανουέλ Μακρόν, «του χρειάζεται ψυχανάλυση» λέει η Μπριζίτ -Οι αποκαλύψεις βιβλίου

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν λέει ότι παραμένει «ακόμα παιδί», ενώ η σύζυγός του δηλώνει πως εκείνος έχει «θέματα με τη γιαγιά του» και χρειάζεται «ψυχανάλυση».



Οι παραπάνω αποκαλύψεις περιλαμβάνονται σε νέο βιβλίο που έχει προκαλέσει αίσθηση. Ο 48χρονος πρόεδρος της Γαλλίας παραδέχτηκε στην αποκαλυπτική βιογραφία ότι τα νεανικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από την έντονη παρουσία μεγαλύτερων σε ηλικία γυναικών –αρχικά της γιαγιάς του και αργότερα της συζύγου του, η οποία είναι 24 χρόνια μεγαλύτερή του – και ότι αυτή η κατάσταση του στέρησε την παιδική του ηλικία. «Εγώ είμαι ακόμα παιδί. Δεν υπήρξα ποτέ έφηβος. Δεν μου αρέσουν οι έφηβοι. Δεν τους καταλαβαίνω. Η σύζυγός μου, όμως, τους καταλαβαίνει», δήλωσε ο Μακρόν στη βιογράφο του, Κατρίν Νε, σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου. Η Νε, έμπειρη πολιτική δημοσιογράφος, πήρε συνεντεύξεις από τον Μακρόν, τη σύζυγό του Μπριζίτ —την οποία γνώρισε όταν εκείνος ήταν 15 ετών και εκείνη 39— καθώς και από αρκετούς φίλους του από τα παιδικά του χρόνια, για τις ανάγκες του βιβλίου.

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Η σχέση του Μακρόν με τη γιαγιά του

Η συγγραφέας παρουσιάζει τη γιαγιά του Μακρόν, τη Μανέτ —μια συνταξιούχο διευθύντρια σχολείου— ως μια αυταρχική γυναίκα που επιδίωκε να διαμορφώσει τον εγγονό της, μετατρέποντάς τον στο «αριστούργημά» της. Για να το πετύχει αυτό, τον «απομόνωσε» στα μαθήματά του, ενώ εξοργίστηκε όταν εκείνος άρχισε να βγαίνει με ένα κορίτσι σε ηλικία 14 ετών, σύμφωνα με τη Νε. Ο Μακρόν κέρδισε ξανά την εύνοια της γιαγιάς του μόνο όταν υποσχέθηκε: «Δεν θα ξανακοιτάξω κορίτσια», αναφέρει η Νε, προσθέτοντας ότι ο μελλοντικός ηγέτης της Γαλλίας ήταν πολύ πιο κοντά στη Μανέτ απ’ ό,τι στους γονείς του.



Η Μπριζίτ Μακρόν αναγνώρισε επίσης την επιρροή που άσκησε η Μανέτ στη ζωή του συζύγου της. «Ο Εμανουέλ δεν έχει "θάψει" ακόμα τη γιαγιά του. Δεν την έχει καν αντικαταστήσει. Θα έπρεπε να κάνει ψυχανάλυση», δήλωσε η Μπριζίτ στη Νε.

Η Νε περιγράφει τον Μακρόν ως την κινητήρια δύναμη στη σχέση του με την Μπριζίτ, η οποία ήταν καθηγήτρια θεάτρου του και μητέρα ενός φίλου του όταν γνωρίστηκαν. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, τα αισθήματα που έτρεφε ο 15χρονος τότε Μακρόν για την Μπριζίτ ισοδυναμούσαν με «απόπειρα αποπλάνησης μιας ενήλικης γυναίκας», ενώ υποστηρίζει ότι εκείνος πρότεινε να γράψουν μαζί ένα θεατρικό έργο, ώστε να εξασφαλίσει χρόνο για να μείνουν μόνοι τους.

Η Μπριζίτ, παντρεμένη μητέρα τριών παιδιών εκείνη την εποχή, αποκάλυψε αργότερα σε μια φίλη της ότι ρώτησε τον Μακρόν αν επιθυμούσε να αποκτήσει δικά του παιδιά. «Όχι, θέλω να φροντίζεις μόνο εμένα», φέρεται να απάντησε εκείνος.

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Το βιβλίο παρουσιάζει τον νεαρό Μακρόν ως εξαιρετικά ευφυή, αλλά απομονωμένο από τους συνομηλίκους του, ουσιαστικά χωρίς φίλους και ανίκανο να αποδεχτεί την κριτική. Αυτή η απομόνωση συνεχίστηκε και στην ενήλικη ζωή του, καθώς παραμένει όλο και πιο αποκομμένος από τους ανθρώπους, περνώντας τις μέρες του στο Μέγαρο των Ηλυσίων.



Η Νε κατηγόρησε τον Μακρόν ότι θεωρεί πως δεν κάνει ποτέ λάθος, υποστηρίζοντας ότι η αυτοπεποίθηση που τον οδήγησε να εκλεγεί ο νεότερος ηγέτης της Γαλλίας μετά τον Ναπολέοντα, σε ηλικία μόλις 39 ετών, έχει πλέον μετατραπεί σε άρνηση να αμφισβητήσει έστω και στο ελάχιστο τις ίδιες του τις πράξεις. «Η ενδοσκόπηση δεν έχει θέση στον πνευματικό του κόσμο. Ακόμη και όταν ζητά συγγνώμη, επανέρχεται αργότερα για να εξηγήσει ότι, τελικά, είχε δίκιο», δήλωσε η Νε σε πρόσφατη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.



Καθώς ο Μακρόν εισέρχεται στο τελευταίο εξάμηνο της προεδρικής του θητείας, βλέπει τον κεντρώο συνασπισμό του να καταρρέει, και τις ταραχές στη χώρα του να εντείνονται, τη στιγμή που η λαϊκιστική Δεξιά υπό τη Μαρίν Λεπέν όσο και η ριζοσπαστική Αριστερά υπό τον Ζαν-Λικ Μελανσόν ενισχύονται θεαματικά στις δημοσκοπήσεις.