Η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ μπλόκαρε τον Μακρόν -«Μάντεψε, εγκλωβίστηκα εξαιτίας σου», του είπε στο τηλέφωνο, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ μπλόκαρε τον Μακρόν -«Μάντεψε, εγκλωβίστηκα εξαιτίας σου», του είπε στο τηλέφωνο, δείτε βίντεο

Ο Εμανουέλ Μακρόν εγκλωβίστηκε στην Ν. Υόρκη
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Σε άβολη θέση βρέθηκε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην Νέα Υόρκη καθώς αναγκάστηκε να τηλεφωνήσει στον Ντόναλντ Τραμπ για να μπορέσει να περάσει από τα αστυνομικά μπλόκα.

Ο Μακρόν, σύμφωνα με ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τηλεφώνησε στον Τραμπ επειδή η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού προέδρου είχε οδηγήσει στο κλείσιμο κεντρικών δρόμων της Νέας Υόρκης.

Μακρόν: «Μάντεψε! Περιμένω στο δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά»

Ο Γάλλος πρόεδρος ήταν προβληματισμένος καθώς δεν μπορούσε όπως φαίνεται να προχωρήσει με το αυτοκίνητό του και συνομίλησε με έναν αστυνομικό για να καταλάβει τι συμβαίνει και δεν μπορεί να προχωρήσει.

Ο αστυνομικός, εμφανώς σε δύσκολη θέση, του εξήγησε ότι ο δρόμος είναι κλειστός για λόγους ασφαλείας καθώς η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ θα περνούσε από εκεί.

Στη συνέχεια όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο ο Μακρόν φέρεται να κάλεσε στο τηλέφωνο τον Αμερικανό ομόλογό του.

Μάλιστα ακούγεται να λέει στην τηλεφωνική του συνομιλία:

«Πώς είσαι; Μάντεψε! Περιμένω στο δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά για σένα».

Στη συνέχεια ο Μακρόν φέρεται να συνεχίζει την διαδρομή του πεζός, μαζί με τη συνοδεία του.

Όπως αναφέρει το σχετικό βίντεο «η κατάσταση αποσυμφορήθηκε μετά από λίγα λεπτά, αλλά μόνο με τη δυνατότητα να συνεχίσουν να κυκλοφορούν πεζοί στους δρόμους της Νέας Υόρκης για 30 λεπτά».

Στη συνέχεια, ο Μακρόν φωτογραφήθηκε με κόσμο στο δρόμο και μάλιστα ένας άνδρας που φωτογραφήθηκε μαζί του τον φίλησε στο μέτωπο. «Όχι, όχι, δεν πειράζει, παιδιά», αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος, γελώντας.

