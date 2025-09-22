Ο Μακρόν αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης από το βήμα του ΟΗΕ -«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος» - iefimerida.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν μιλά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αναγνωρίζει εκ μέρους της Γαλλίας την ύπαρξη κράτους της Παλαιστίνης.

Από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος». Ζήτησε την απελευθέρωση των 48 ομήρων που κρατά η Χαμάς και επικαλέστηκε την «έκτακτη ανάγκη» σε ανθρωπιστικό επίπεδο που επικρατεί στη Γάζα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «αποτύχαμε να οικοδομήσουμε διαρκή ειρήνη». Αναφερόμενος στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκαν από τη Χαμάς, υπενθύμισε ότι «τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την καταφυγή στην τρομοκρατία». Χαρακτήρισε αυτές τις επιθέσεις ως «μια πληγή που είναι ακόμη ανοιχτή».

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του για την «απελευθέρωση» των 48 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, λέγοντας ότι στις «7 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός λαός βίωσε τη χειρότερη επίθεση στην ιστορία του».

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε «οριστικό τέλος τώρα» στον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνέχιση του πολέμου» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, οι θέσεις της ισραηλινής αντιπροσωπείας ήταν άδειες. Αντίθετα παρών μέσω βιντεοκλήσης είναι ο Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «η Γαλλία αναγνωρίζει σήμερα το Κράτος της Παλαιστίνης». «Η ώρα έφτασε», επανέλαβε πολλές φορές ο Γάλλος πρόεδρος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η αναγνώριση είναι η λύση που θα φέρει ειρήνη στο Ισραήλ», είπε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι η απόφαση συνιστά μια «ήττα για τη Χαμάς, καθώς και για όλους όσους υποδαυλίζουν αντισημιτικό μίσος».

Η απελευθέρωση των ομήρων όρος για την ίδρυση γαλλικής πρεσβείας

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την «εξουδετέρωση» της Χαμάς σε πολιτικό επίπεδο. Επαίνεσε τις προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών για τον ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού κινήματος. Στην συνέχεια επανέλαβε την έκκλησή του για τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Έθεσε ως όρο για το άνοιγμα πρεσβείας της Γαλλίας στο Κράτος της Παλαιστίνης την «απελευθέρωση των ομήρων» και την επιβολή εκεχειρίας.

Μακρόν: Τίποτα δε θα είναι εφικτό αν το κράτος του Ισραήλ δεν αγκαλιάσει τη λύση των δύο κρατών

Επαναλαμβάνοντας την «πλήρη υποστήριξή» του προς τον ισραηλινό λαό, ο Εμανουέλ Μακρόν επικαλέστηκε την «απροθυμία και τον φόβο» του κράτους του Ισραήλ.

«Τίποτα δεν θα είναι δυνατό χωρίς οι ισραηλινές αρχές να αγκαλιάσουν πλήρως την ανανεωμένη φιλοδοξία μας να επιτύχουμε επιτέλους μια λύση δύο κρατών», εξήγησε ο Γάλλος πρόεδρος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε Live