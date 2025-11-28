Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποκαλύπτει πώς γυρίστηκε η διαβόητη σκηνή του θανάτου του στο «My Girl»: «Δεν θα το έκαναν αυτό σήμερα» - iefimerida.gr

Κάθε millennial που παρακολούθησε το «My Girl» ως παιδί πιθανότατα εξακολουθεί να αισθάνεται τραυματισμένος από τη σκηνή θανάτου του Μακόλεϊ Κάλκιν.

Και όπως αποδεικνύεται από τις περιγραφές του ηθοποιού, ακόμη και τα γυρίσματα ήταν τρομακτικά. Ο 10χρονος Τόμας Τζέι, τον οποίο υποδύθηκε ο Κάλκιν στην κλασική οικογενειακή ταινία του 1991, δέχτηκε τσιμπήματα από μέλισσες και πεθαίνει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο ηθοποιός στο podcast On Film… τρομοκρατήθηκε όταν έμαθε ότι η σκηνή θα γυρίζονταν με πραγματικές μέλισσες. «Δούλευα με τις μέλισσες», εξήγησε ο 45χρονος. «Με τον τρόπο που το έκαναν αυτό, δεν θα το έκαναν σήμερα. Έβαλαν αυτό το πράγμα στις άκρες των δακτύλων μου που μυρίζει σαν τη βασίλισσα μέλισσα, ώστε [οι μέλισσες] να έλκονται πραγματικά από τα χέρια μου και να μην αποτελώ απειλή. Στην πραγματικότητα άφησαν χιλιάδες μέλισσες πάνω μου, φανταστείτε το! Δεν αστειεύομαι, αυτές είναι αληθινές μέλισσες. Αυτό δεν θα γινόταν σήμερα», είπε και συνέχισε: «Μου είπαν απλώς να κουνάω τα χέρια μου μπροστά στο πρόσωπό μου, ώστε οι μέλισσες να μπορούν να πλησιάσουν το πρόσωπό μου και να φαίνεται ωραίο στην κάμερα».

Ο Κάλκιν πρόσθεσε ότι τον προειδοποίησαν να απομακρύνεται από τα έντομα το συντομότερο δυνατό μετά από κάθε λήψη. «Μόλις φώναζαν «cut» έπρεπε να σαπουνίσω τα χέρια μου με ζεστό νερό και μετά να τρέχω στο δάσος», είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο χειριστής των μελισσών τον συμβούλευσε ότι «οι άνθρωποι τρέχουν πιο γρήγορα από ό,τι πετούν οι μέλισσες». Τότε ο Κάλκιν του απάντησε: «Αλλά είμαι 10. Πόσο γρήγορος νομίζεις ότι είμαι;».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά, χρειάστηκαν 4 λήψεις. «Δεν με τσίμπησαν. Το κεντρί βρέθηκε στον λαιμό μου, αλλά δεν με τσίμπησε, ο λαιμός μου είχε μπει μέσα στο κεντρί. Και δεν έσπασε.»

Ο Κάλκιν έγινε διάσημος το 1990 ως ο πρωταγωνιστής της κλασικής χριστουγεννιάτικης ταινίας «Μόνος στο Σπίτι», στην οποία υποδύθηκε τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ.