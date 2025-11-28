Ισχυρισμός-σοκ για το BBC: Μακιγιέρ φέρονται να χρησιμοποίησαν στον Φάρατζ πινέλα με σωματικά υγρά - iefimerida.gr

Νέες καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο Νάιτζελ Φάρατζ σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις στο BBC βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί αποδίδονται στη συγγραφέα και ιστορικό Λίζα Χίλτον, που έχει παρουσιάσει στο παρελθόν ντοκιμαντέρ στο BBC, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Όπως υποστηρίζει σε άρθρο της στο περιοδικό The Critic ένας «βετεράνος πρωινής εκπομπής» της μετέφερε πως τα πινέλα μακιγιάζ που χρησιμοποιήθηκαν για το μακιγιάζ του ηγέτη του ακροδεξιού, ευρωσκεπτικιστικού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UΚ, Φάρατζ, είχαν βουτηχτεί σε «φυσικά καλλυντικά», όπως τα περιέγραψε, υπονοώντας ότι αυτά περιείχαν σωματικά υγρά.

«Δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά ο Νάιτζελ Φάρατζ ίσως θέλει να αρχίσει να περιποιείται ο ίδιος το πρόσωπό του, δεδομένης της εξαιρετικά ευφάνταστης γκάμας φυσικών καλλυντικών με τα οποία είναι γεμάτα τα πινέλα όταν κάθεται στην καρέκλα. Μου είπαν ότι αυτά τα "φυσικά καλλυντικά" φέρονται να περιλαμβάνουν ανθρώπινο σάλιο και άλλα σωματικά υγρά», έγραψε η Χίλτον.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία, ούτε έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Αντιδράσεις από τον Φάρατζ και το BBC

Ο Νάιτζελ Φάρατζ δεν σχολίασε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Ο ίδιος έχει στο παρελθόν κατηγορήσει το BBC για ιδεολογική μεροληψία, κάνοντας λόγο για «αριστερόστροφη» στάση του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού και αντιπαλότητα προς το Brexit.

Πέρυσι ο Φάρατζ είχε δηλώσει ότι θα μποϊκοτάρει το BBC, ύστερα από επεισόδιο σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ, όπου δέχθηκε κατηγορίες περί ρατσισμού από μέλη του κοινού.

Το BBC, από την πλευρά του, δεν σχολίασε δημόσια τους ισχυρισμούς για τα «μολυσμένα» πινέλα μακιγιάζ. Πηγές εντός του δικτύου, ωστόσο, φέρονται να απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως «απολύτως ψευδείς».

Οι νέοι ισχυρισμοί έρχονται μία εβδομάδα μετά από άλλη συζήτηση για τον Φάρατζ, σχετικά με κατηγορίες -τις οποίες αρνείται- περί ρατσιστικής συμπεριφοράς στο σχολείο του τη δεκαετία του 1970. Το περιστατικό τροφοδοτεί επιπλέον την ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ του ηγέτη του Reform UK και του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.