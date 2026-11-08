Μακελειό στην Πολωνία: Διήμερο πένθος για την τραγωδία με 9 νεκρούς στην Κρακοβία -Σε σοκ η χώρα, «ακροδεξιά ιδεολογία» είχε ο δράστης - iefimerida.gr

Ανάμεσα στους νεκρούς και τους τραυματίες από τα πυρά του 25χρονου Πολωνού σε δρόμο της Κρακοβίας στην Πολωνία, ήταν πολίτες από ξένες χώρες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, από τα πυρά του δράστη τραυματίστηκαν υπήκοοι της Αυστρίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Ρωσίας. Δεν διευκρινίστηκε η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

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Νωρίτερα, οι Αρχές είχαν ανακοινώσει ότι υπήκοος Βρετανίας είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

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«Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν: τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες. Τρεις Πολωνές γυναίκες, ένας Βρετανός πολίτης και δύο άτομα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου, αναφέροντας επίσης 15 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων πέντε αλλοδαπών.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένας ήρωας αστυνομικός ο οποίος ακινητοποίησε τον δράστη, με τον ίδιο να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Διήμερο πένθος, ακροδεξιά κίνητρα είχε ο δράστης, σύμφωνα με το υπ. Εσωτερικών

Ο πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για την τραγωδία που σόκαρε τη χώρα.

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Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο πρωθυπουργός, εκτός από τα έξι θύματα, ο δράστης σκότωσε νωρίτερα και μέλη της οικογένειάς του, δύο γυναίκες και έναν άνδρα, στο σπίτι του. Έτσι ο αριθμός των θυμάτων ανέβηκε στους 9.

Όσον αφορά τα κίνητρα του δράστη, το υπουργείο Εξωτερικών εκτιμά πως η τρομοκρατική ενέργεια είχε «ακροδεξιά κίνητρα».

