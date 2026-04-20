Μακελειό στη Λουιζιάνα: Ο δράστης σκότωσε επτά από τα παιδιά του και ένα ακόμη -Σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα - iefimerida.gr

Ένας πατέρας σκότωσε επτά από τα παιδιά του και ακόμη ένα παιδί σε μαζικούς πυροβολισμούς στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα.



Τα θύματα στο περιστατικό που η αστυνομία χαρακτήρισε ως ενδοοικογενειακό, ήταν ηλικίας από 1 έως 14 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, όταν ο δράστης άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας συνολικά 10 άτομα πριν διαφύγει με κλεμμένο όχημα. Ακολούθησε καταδίωξη από την αστυνομία, η οποία τον πυροβόλησε θανάσιμα. Δύο ενήλικες γυναίκες, μεταξύ των οποίων και η μητέρα των παιδιών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως Shamar Elkins, φέρεται να πυροβόλησε αρχικά μία γυναίκα στον δρόμο και στη συνέχεια να εισέβαλε σε σπίτι όπου σκότωσε τα παιδιά, ένα εκ των οποίων δεν ήταν συγγενής του. Ένα από τα θύματα κατάφερε να διαφύγει και να ειδοποιήσει τις αρχές, ενώ ένα ακόμη παιδί τραυματίστηκε πηδώντας από τη στέγη και νοσηλεύεται. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο δράστης ενήργησε μόνος.

Ο δήμαρχος του Σρίβπορτ, Tom Arceneaux, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μία από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία της πόλης». Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο περιστατικό μαζικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Gun Violence Archive,

έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρακολουθεί τη βία με όπλα στις ΗΠΑ. Το GVA ορίζει μια μαζική ένοπλη επίθεση ως ένα περιστατικό όπου τέσσερα ή περισσότερα θύματα πυροβολήθηκαν, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτά ο ύποπτος.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα σε συνεργασία με την πολιτειακή αστυνομία της Λουιζιάνα, ενώ αξιωματούχοι και πολιτικοί εξέφρασαν τη θλίψη και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων.

Μακελειό στη Λουιζιάνα: Ποιος ήταν ο δράστης

Ο Έλκινς είναι πρώην μέλος της Εθνοφρουράς της Λουιζιάνα, και έχει ποινικό παρελθόν. Είχε συλληφθεί το 2019, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, πυροβόλησε πολλές φορές κοντά σε ένα λύκειο στο Σρίβπορτ, όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail.

Κατηγορήθηκε για παράνομη χρήση όπλων και επικίνδυνων μέσων, καθώς και για οπλοφορία κοντά σε σχολείο.

Εξέτισε ποινή φυλάκισης 30 ημερών στη φυλακή της ενορίας και τέθηκε υπό επιτήρηση για 18 μήνες.

Πηγή: BBC, Daily Mail