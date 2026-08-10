Μάχη με τις φλόγες στη νότια Ισπανία -Πάνω από 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν, η φωτιά εξαπλώθηκε στην Ανδαλουσία - iefimerida.gr

Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και σήμερα να δίνουν μάχη με μια μεγάλη δασική πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία στη νοτιοδυτική﻿Ισπανία, στην επαρχία Ουέλβα της Ανδαλουσίας.

Οι ισχυρές ριπές ανέμου, οι υψηλές θερμοκρασίες και το δύσβατο έδαφος δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Περίπου 800 άνθρωποι έχουν ήδη αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι η επιχείρηση μπορεί να διαρκέσει αρκετές ακόμη ημέρες.

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Mάχη με τις φλόγες στην Ισπανία

Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και 26 εναέρια μέσα συμμετέχουν στην επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από την περασμένη εβδομάδα.

Ο περιφερειακός σύμβουλος της Ανδαλουσίας για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, Αντόνιο Σανθ, περιέγραψε την πυρκαγιά ως «εξαιρετικά δύσκολη, περίπλοκη και επικίνδυνη», υπογραμμίζοντας ότι οι καιρικές συνθήκες δεν αφήνουν περιθώριο για ανάπαυλα.

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: τίποτα δεν προμηνύει πως η φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο σύντομα. Μας απομένουν ακόμα ώρες, πιθανόν ημέρες, εντατικής δουλειάς», προειδοποίησε.

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Οι πυροσβέστες επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες. Ωστόσο, το δύσβατο έδαφος και οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι επιβράδυναν την πρόοδό τους.

Η πυρκαγιά στην περιοχή γύρω από τη μεσαιωνική πόλη Νιέμπλα έχει ήδη καταστρέψει σχεδόν 20.000 εκτάρια, ενώ περισσότερα από 200.000 στρέμματα γης βρίσκονται περικυκλωμένα από τη γραμμή της φωτιάς. Οι Αρχές διευκρινίζουν ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν σημαίνει πως έχει καεί στο σύνολό της.

Σήμερα απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και οι περίπου 300 κάτοικοι του μικρού χωριού Ελ Μαδρόνο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εκκενωμένων σε περίπου 800.

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Ο Σανθ χαρακτήρισε την επιχείρηση κατάσβεσης «αγώνα εμποδίων μεγάλων αποστάσεων», καθώς οι ριπές ανέμου και τα φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας δημιουργούν «σύννεφα φωτιάς», τα οποία διασκορπίζουν ιπτάμενες σπίθες προς όλες τις κατευθύνσεις και προκαλούν νέες, δευτερογενείς εστίες.

Η κατάσταση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα δασικών πυρκαγιών που πλήττει την Ισπανία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, περισσότερα από 244.000 εκτάρια αγροτικής γης, σε περίπου 400 πυρκαγιές, έχουν καεί στη χώρα από την αρχή του έτους. Η έκταση είναι περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από εκείνη που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο πέρυσι.

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Ο καιρός βελτιώνεται

Παράλληλα, άλλες πυρκαγιές μαίνονται σε διάφορες περιοχές. Στην ισπανική Σεγόβια, φωτιά που ξεκίνησε το Σάββατο, όταν όχημα πήρε φωτιά σε αυτοκινητόδρομο, ανάγκασε 176 κατοίκους δύο πόλεων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η κατάσταση βελτιώθηκε μετά την αύξηση της υγρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και η πυκνή βλάστηση και τα δέντρα στο γρανιτώδες τοπίο εξακολουθούν να δυσκολεύουν την κατάσβεση.

Στο Τιρίγκ του Καστεγιόν, άλλη πυρκαγιά έχει κατακάψει περίπου 800 εκτάρια και οδήγησε στην εκκένωση περίπου 900 ανθρώπων. Παραμένει ενεργή, ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν ότι πλησιάζει στη σταθεροποίηση, χάρη στις «πολύ ευνοϊκές» καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.