Όταν η Ευρώπη βυθίστηκε στο σκοτάδι: Η μαγική ολική έκλειψη του Ηλίου που καθήλωσε -Εικόνες που κόβουν την ανάσα - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών, μια ολική έκλειψη του Ηλίου, βίωσαν εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, καθώς η Σελήνη πέρασε μπροστά από τον Ήλιο και, σε μια στενή ζώνη της ηπείρου, μετέτρεψε για λίγα λεπτά τη μέρα σε νύχτα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ολική έκλειψη Ηλίου ξεκίνησε από τον αρκτικό βορρά, πέρασε από Γροιλανδία και Ισλανδία και κινήθηκε προς την Ιβηρική. Στην Ισπανία χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για το σπάνιο θέαμα, ενώ σε Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μερική.

Στις περιοχές της ολικής έκλειψης, το φως μειώθηκε αισθητά μετατρέποντας για λίγο το απόγευμα σε νύχτα, με πτώση της θερμοκρασίας. Τα πλήθη σίγησαν παρακολουθώντας το φαινόμενο με ειδικά γυαλιά και τηλεσκόπια σε πάρκα και πλατείες.

Στην κορύφωση του φαινομένου εμφανίστηκε η ηλιακή κορώνα, η εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου. Το μοναδικό θέαμα οφείλεται στην κοσμική σύμπτωση που κάνει Ήλιο και Σελήνη να φαίνονται σχεδόν ισομεγέθη από τη Γη.

Το φαινόμενο είναι εξαιρετικά σπάνιο για μια συγκεκριμένη τοποθεσία, με τμήματα της Ισπανίας να το βιώνουν μετά από έναν αιώνα. Νέες ευκαιρίες θα υπάρξουν το 2027 και το 2028 στην Ιβηρική χερσόνησο.

Η ολική έκλειψη του Ηλίου, ένα φαινόμενο που προκαλεί δέος κάθε φορά που εμφανίζεται, ξεκίνησε από τον αρκτικό βορρά της Ρωσίας, πέρασε από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία και στη συνέχεια κινήθηκε προς την Ιβηρική χερσόνησο.

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Στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, άνθρωποι παρακολουθούν με ειδικά γυαλιά την ηλιακή έκλειψη της 12ης Αυγούστου 2026. Ένα εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο που μετέτρεψε τον ουρανό σε μοναδικό θέαμα / Φωτογραφία: AP Photo/Marco di Marco

Ένα φιλί με φόντο την έκλειψη του Ηλίου στο πρώην αεροδρόμιο Tempelhof του Βερολίνου / Φωτογραφία: AP Photo/Ebrahim Noroozi

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Στην Ισπανία, από τη Γαλικία μέχρι τις Βαλεαρίδες, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τη σπάνια στιγμή.

Σε πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η έκλειψη ήταν μερική, προσφέροντας όμως ένα εξίσου εντυπωσιακό θέαμα.

Η Σελήνη καλύπτει τον Ήλιο, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα κατά τη διάρκεια της ολικής ηλιακής έκλειψης στην Παλένθια της Ισπανίας / Φωτογραφία: AP Photo/Emilio Morenatti

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Στις ακτές του Φινλανδικού Κόλπου, στην Αγία Πετρούπολη, άνθρωποι παρακολουθούν την ηλιακή έκλειψη της 12ης Αυγούστου 2026, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα / Φωτογραφία: AP / Dmitri Lovetsky

Από το φως στο απόλυτο σκοτάδι μέσα σε λίγα λεπτά

Καθώς η Σελήνη άρχισε να «δαγκώνει» σταδιακά τον ηλιακό δίσκο, το φως άρχισε να μειώνεται αισθητά. Στη συνέχεια το σκηνικό άλλαξε δραματικά στις περιοχές που βρίσκονταν ακριβώς στη ζώνη της ολικής έκλειψης του Ηλίου.

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Στην Ισπανία, το απόγευμα μετατράπηκε για λίγο σε νύχτα. Η θερμοκρασία υποχώρησε, το φως απέκτησε μια παράξενη, απόκοσμη χροιά και οι θεατές σήκωσαν τα βλέμματά τους στον ουρανό για να δουν ένα θέαμα που για τους περισσότερους αποτελεί εμπειρία ζωής.

Η πορεία της Σελήνης μπροστά από τον Ήλιο, καρέ-καρέ, κατά τη διάρκεια της ολικής ηλιακής έκλειψης. Ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Berlanga de Duero, στην κεντρική Ισπανία, στις 12 Αυγούστου 2026 / Φωτογραφία: AP Photo/Bernat Armangue

Σε πόλεις και χωριά κατά μήκος της διαδρομής της έκλειψης, οι επευφημίες έδωσαν γρήγορα τη θέση τους στη σιωπή, όταν η Σελήνη κάλυψε πλήρως τον Ήλιο.

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«Ένιωσα ανατριχίλα», ήταν η αντίδραση θεατών που είχαν ταξιδέψει ακόμη και εκατοντάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή.

Στο Μπούργος, την Ταραγόνα, τη Μαδρίτη και άλλες περιοχές της Ισπανίας, πάρκα, πλατείες και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι γέμισαν από επισκέπτες. Τηλεσκόπια στήθηκαν από νωρίς, ενώ τα ειδικά γυαλιά για την ασφαλή παρατήρηση της έκλειψης έγιναν ανάρπαστα.

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Στη Μαγιόρκα, τουρίστες παρακολούθησαν το φαινόμενο ακόμη και από την παραλία, ενώ στη Μαδρίτη, όπου η κάλυψη ξεπέρασε το 99%, το φως της ημέρας σχεδόν εξαφανίστηκε για λίγες στιγμές.

Η «κορώνα» του Ήλιου και το μοναδικό κοσμικό «παιχνίδι»

Το πιο εντυπωσιακό σημείο της έκλειψης ήταν η στιγμή που ο ηλιακός δίσκος κρύφτηκε πίσω από τη Σελήνη. Γύρω από το σκοτεινό περίγραμμα εμφανίστηκε η ηλιακή κορώνα, η εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου, με τις λαμπερές εκτινάξεις καυτών αερίων να δημιουργούν ένα απόκοσμο θέαμα.

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Η ολική έκλειψη Ηλίου κράτησε μόλις λίγα λεπτά - σε ορισμένα σημεία ακόμη και λιγότερο από δύο - όμως ήταν αρκετή για να μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων όσοι την παρακολούθησαν.

Η Σελήνη περνά μπροστά από τον Ήλιο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό του Βερολίνου. Στο φόντο, το εμβληματικό γλυπτό «Molecule Man» γίνεται μέρος μιας μοναδικής εικόνας από την ηλιακή έκλειψη της 12ης Αυγούστου 2026 / Φωτογραφία: AP / Markus Schreiber

Και υπάρχει ένας εντυπωσιακός λόγος για τον οποίο μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτό το φαινόμενο.

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Ο Ήλιος απέχει περίπου 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη, ενώ η Σελήνη είναι περίπου 400 φορές μικρότερη σε διάμετρο από τον πλανήτη μας, αλλά και περίπου 400 φορές πιο κοντά μας. Αυτή η εκπληκτική κοσμική «σύμπτωση» κάνει τα δύο σώματα να φαίνονται σχεδόν ίσα σε μέγεθος στον ουρανό, επιτρέποντας στη Σελήνη να καλύπτει πλήρως τον Ήλιο.

Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, άνθρωποι παρακολουθούν την ηλιακή έκλειψη από το Primrose Hill στο Λονδίνο / Φωτογραφία: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Αν η Σελήνη ήταν λίγο μικρότερη ή βρισκόταν λίγο πιο μακριά από τη Γη, η ολική έκλειψη του Ηλίου όπως τη γνωρίζουμε δεν θα ήταν ορατή.

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Ένα θέαμα που δεν επαναλαμβάνεται εύκολα

Μια ολική έκλειψη Ηλίου συμβαίνει κάπου στη Γη περίπου κάθε 18 μήνες. Το να συμβεί όμως σε ένα συγκεκριμένο σημείο είναι εξαιρετικά σπάνιο, καθώς μπορεί να περάσουν εκατοντάδες χρόνια μέχρι μια περιοχή να βρεθεί ξανά στη ζώνη της ολικότητας.

Για την Ισπανία, η συγκεκριμένη έκλειψη Ηλίου είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς τμήματα της χώρας είχαν να βιώσουν ένα τέτοιο φαινόμενο για περισσότερο από έναν αιώνα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, αντίθετα, παρακολούθησε μια από τις πιο εντυπωσιακές μερικές εκλείψεις των τελευταίων δεκαετιών, με τον Ήλιο να καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό. Σε ορισμένες περιοχές της Κορνουάλης η κάλυψη έφτασε περίπου το 95%.

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Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, άνθρωποι παρακολουθούν τη μερική ηλιακή έκλειψη από το Northala Fields στο Λονδίνο / Φωτογραφία: AP Photo/Frank Augstein

Ένας θεατής παρακολουθεί την ηλιακή έκλειψη κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας / Φωτογραφία: AP Photo/Petr David Josek

Στο Βερολίνο, άνθρωποι στρέφουν το βλέμμα στον ουρανό με ειδικά γυαλιά, παρακολουθώντας την ηλιακή έκλειψη της 12ης Αυγούστου 2026 / Φωτογραφία: AP / Markus Schreiber

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Και όσοι έχασαν το σπάνιο θέαμα δεν χρειάζεται να περιμένουν για πάντα. Τα επόμενα χρόνια θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες στους «κυνηγούς» εκλείψεων, με μια νέα ολική έκλειψη του Ηλίου να περνά από τη νότια Ισπανία και τη βόρεια Αφρική το 2027, ενώ το 2028 η Ιβηρική χερσόνησος θα βρεθεί στη διαδρομή μιας δακτυλιοειδούς έκλειψης.

Για όλους όσοι, όμως, βρέθηκαν χθες κάτω από τον σκοτεινιασμένο ουρανό της Ισπανίας, της Ισλανδίας και των άλλων περιοχών της ζώνης ολικότητας, η εμπειρία ήταν μοναδική: μέσα σε λίγα λεπτά, ο ουρανός άλλαξε, η μέρα έγινε νύχτα και εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη είχαν την ίδια αίσθηση ότι παρακολουθούν κάτι πραγματικά εξωπραγματικό.

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Μια στιγμή που κράτησε ελάχιστα, αλλά για πολλούς θα μείνει αξέχαστη για μια ολόκληρη ζωή.