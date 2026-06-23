Φωτιά σε ουρανοξύστη στη Μαδρίτη μετά από έκρηξη -Σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης και έρευνα για τρεις παγιδευμένους - iefimerida.gr

Πυκνοί καπνοί και φλόγες έχουν τυλίξει όροφο σε έναν από τους υψηλότερους ουρανοξύστες στην Ισπανία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον έναν από τους τέσσερις ουρανοξύστες της Πλάθα δε Καστίγια της Μαδρίτης έπειτα από έκρηξη στο εσωτερικό του. Στο σημείο έχουν σπεύσει κλμάκια της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του περιστατικού, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς.

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Έρευνες για τρία άτομα που έχουν παγιδευτεί στο κτίριο

Σύμφωνα με το Europa Press, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναζητούν επίσης τρία άτομα που φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί στο φλεγόμενο κτίριο, το οποίο εκκενώθηκε άμεσα. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 17:00, πιθανότατα σε τεχνικό χώρο στον 25ο όροφο του κτιρίου.

Στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρα τα οποία παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε δύο εργαζομένους που παρουσίασαν ήπια συμπτώματα από εισπνοή καπνού, καθώς και σε έναν περαστικό που υπέστη κρίση πανικού.

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«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα»

Υπάλληλος εταιρείας που στεγάζεται σε έναν από τους τέσσερις πύργους του συγκροτήματος περιέγραψε ότι «ο κόσμος βγήκε έξω γρήγορα, αλλά χωρίς πανικό», προσθέτοντας ότι είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν ασκήσεις εκκένωσης για παρόμοια περιστατικά. «Αφήσαμε όλα τα προσωπικά μας αντικείμενα στα γραφεία, γιατί όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα. Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί από τα κτίρια», ανέφερε.

Άλλος εργαζόμενος που μίλησε στην El Pais δήλωσε ότι καθώς κατέβαιναν τις σκάλες υπήρχε έντονη οσμή καπνού. «Εργάζομαι σχεδόν στον τελευταίο όροφο και μας έδωσαν εντολή να εκκενώσουμε το κτίριο. Καθώς κατεβαίναμε, η μυρωδιά θύμιζε έντονα καμένο λάστιχο», είπε.

Πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά που σημειώνεται στον Πύργο Moeve, γνωστό παλαιότερα ως Πύργος Foster, μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.