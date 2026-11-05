Δεν είναι ούτε λύκος ούτε αλεπού: Το ασυνήθιστο ζώο που πρόκειται να έρθει σε κορυφαίο ζωολογικό κήπο στην Ευρώπη - iefimerida.gr

Ένας εκ των κορυφαίων ζωολογικών κήπων στην Ευρώπη αναμένεται να υποδεχθεί ένα ασυνήθιστο ζώο, το οποίο παραπέμπει τόσο σε λύκο όσο και σε αλεπού.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Χαιτοφόρος Λύκος, αν και θυμίζει αλεπού, δεν ανήκει ούτε στην οικογένεια των λύκων ούτε των αλεπούδων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κυνοειδές της Νότιας Αμερικής, με χαρακτηριστικό κόκκινο τρίχωμα, μαύρη χαίτη και πολύ μακριά πόδια.

Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό άτομο θα εγκατασταθούν στον ζωολογικό κήπο, μοιραζόμενα τον χώρο τους με γιγάντιους μυρμηγκοφάγους. Η διατροφή τους αποτελείται κατά το ήμισυ από φρούτα και λαχανικά και το υπόλοιπο από μικρά θηράματα.

Το είδος αποκαλείται και «κηπουρός του δάσους» επειδή διασπείρει σπόρους με τα περιττώματά του. Κατατάσσεται ως «σχεδόν απειλούμενο» λόγω της καταστροφής του βιότοπού του, ασθενειών και συχνών τροχαίων ατυχημάτων.

Παράλληλα, δημιουργείται το «μονοπάτι των φλαμίνγκο», μια νέα διαδρομή στο εσωτερικό του μεγάλου κλουβιού πτηνών. Οι επισκέπτες θα έχουν άμεση επαφή με είδη όπως φλαμίνγκο της Καραϊβικής, κόκκινους ίβιδες και καφέ πελεκάνους.

Το ZooParc de Beauval που εδρεύει στην πόλη Σαιντ-Ανιάν της κεντρικής Γαλλίας φιλοξενεί περισσότερα από 35.000 ζώα σε μια έκταση 400 στρεμμάτων.

Ανάμεσα στα νέα εκθέματα του γαλλικού πάρκου ξεχωρίζει η άφιξη ενός σπάνιου ζωικού είδους, του Χαιτοφόρου Λύκου, καθώς και η δημιουργία του «μονοπατιού των φλαμίνγκο», μιας νέας διαδραστικής διαδρομής μέσα στον μεγάλο γυάλινο θόλο.

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Θυμίζει αλεπού σε… ξυλοπόδαρα

Ο Χαιτοφόρος Λύκος, αν και εκ πρώτης όψεως θυμίζει αλεπού σε… ξυλοπόδαρα, δεν ανήκει ούτε στην οικογένεια των λύκων, ούτε των αλεπούδων.

Το κόκκινο τρίχωμά του, η χαίτη με τις μαύρες τρίχες και τα μακριά του πόδια τον καθιστούν ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό ζώο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κυνοειδές της Νότιας Αμερικής, το οποίο παρά το όνομά του απέχει πολύ από την εικόνα του «κακού λύκου».

Σύμφωνα με το lanouvellerepublique.fr ένας αρσενικός και ένας θηλυκός Χαιτοφόρος Λύκος θα μοιραστούν τον νέο τους χώρο -στην περιοχή όπου φιλοξενούνται σήμερα τα σιτατούνγκα- μαζί με μεγάλους μυρμηγκοφάγους. Η διατροφή του αποτελείται κατά 50% από φρούτα και λαχανικά και κατά το υπόλοιπο από μικρά θηράματα.

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Γιατί αποκαλείται και «κηπουρός του δάσους»

Λόγω της συνήθειάς του να διασπείρει μέσω των περιττωμάτων του τους σπόρους των καρπών που καταναλώνει, αποκαλείται συχνά και «κηπουρός του δάσους». Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι τα ούρα του αναδίδουν μια οσμή που θυμίζει κάνναβη.

Το είδος κατατάσσεται ως «σχεδόν απειλούμενο» από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), εξαιτίας της καταστροφής του φυσικού του περιβάλλοντος, των ασθενειών που μεταδίδονται από αδέσποτους σκύλους, αλλά και των συχνών τροχαίων ατυχημάτων.

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Η καινοτομία με το «μονοπάτι των φλαμίνγκο»

Παράλληλα, η δεύτερη μεγάλη καινοτομία θα είναι το «μονοπάτι των φλαμίνγκο». Τέσσερα χρόνια μετά τα εγκαίνια του μεγαλύτερου κλουβιού πτηνών στην Ευρώπη, οι επισκέπτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο εσωτερικό του, χαμηλά ανάμεσα στην πλούσια βλάστηση.

Η νέα αυτή διαδρομή θα προσφέρει άμεση επαφή με φλαμίνγκο της Καραϊβικής, κόκκινους ίβιδες, μαύρους ατελείς της Κολομβίας, καθώς και καφέ πελεκάνους, οι οποίοι αποτελούν μοναδικό έκθεμα.

