Λουτρό αίματος στις φαβέλες της Αϊτής: Τουλάχιστον 47 νεκροί σε έφοδο συμμοριών σε συνοικία - iefimerida.gr

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την νύχτα της Κυριακής στην

Αϊτή, όταν μέλη συμμορίας επιτέθηκαν στην συνοικία Κενσκόφ της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς.

Μέλη συμμοριών «παρεισέφρησαν σε καταυλισμό εκτοπισμένων στον χώρο εκκλησίας. Εκτέλεσαν πολλούς ανθρώπους. Καταμετράμε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κάποιοι άνθρωποι απήχθησαν», δήλωσε ο δήμαρχος, Μασιγιόν Ζαν.

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«Οι έρευνες συνεχίζονται. Ορισμένοι άνθρωποι συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται», τόνισε ο Ζαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας για «νύχτα τρόμου».

Γυναίκα δίπλα στη σορό ατόμου που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης συμμορίας στη γειτονιά Kenscoff του Πορτ-ο-Πρενς, στην Αϊτή, Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. (AP Photo/Odelyn Joseph)

Το γραφείο του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ

ανακοίνωσε πως έστειλε ενισχύσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας στον τομέα και εξέφρασε σε ανακοίνωσή του τη «βαθιά συμπάθειά» του στα θύματα και στις οικογένειές τους, διαβεβαιώνοντας πως οι αρχές δεν πρόκειται να «εγκαταλείψουν» την Κενσκόφ.

Στο έλεος της φτώχειας και των συμμοριών η χώρα

Η κοινότητα Κενσκόφ, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, έχει μετατραπεί για μήνες σε θέατρο συγκρούσεων συμμοριών που επιδιώκουν να επεκτείνουν τον έλεγχό τους.

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Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει βυθισμένη για ατέλειωτα χρόνια σε πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, οικονομική και ασφαλείας, ωστόσο τα πράγματα χειροτέρεψαν θεαματικά τα τελευταία χρόνια, με συμμορίες να πολλαπλασιάζουν τις δολοφονίες, τις απαγωγές για λύτρα, τους βιασμούς, τη στρατολόγηση παιδιών.

Εργαζόμενοι σε νεκροτομείο βάζουν τα σώματα των θυμάτων επίθεσης συμμοριών σε ασθενοφόρο στη γειτονιά Kenscoff του Πορτ-ο-Πρενς, στην Αϊτή, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. (AP Photo/Odelyn Joseph)

Ανθρωποι δίπλα στη σορό ατόμου που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης συμμορίας στη γειτονιά Kenscoff του Πορτ-ο-Πρενς, στην Αϊτή, Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. (AP Photo/Odelyn Joseph)

Από τους περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους, σχεδόν 1,5 εκατ. έχουν εκτοπιστεί μέσα στη χώρα εξαιτίας της βίας, σύμφωνα με εκτίμηση που είχε κάνει τον Ιούνιο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις δεν πλήττουν αποκλειστικά την πρωτεύουσα.

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Στη χώρα αναπτύσσονται το τρέχον διάστημα στρατιωτικοί και αστυνομικοί της Δύναμης Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), στην οποία με πράσινο φως του ΟΗΕ ανατέθηκε να βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της θα διαθέτει 5.500 στρατιωτικούς και αστυνομικούς από άλλα κράτη, αλλά ο αριθμός όσων βρίσκονται ήδη στην Αϊτή δεν είναι γνωστός.

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει πως προγραμματίζουν τη διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών στα τέλη της χρονιάς, για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία -- οι προηγούμενες ανάγονται στο 2016. Ο τελευταίος πρόεδρος της χώρας, ο Ζοβενέλ Μοΐζ, που δολοφονήθηκε από μισθοφόρους το 2021, ουδέποτε αντικαταστάθηκε.

Αλλά για να γίνουν εκλογές προϋπόθεση είναι πως θα έχει «αποκατασταθεί αποδεκτή ατμόσφαιρα ασφαλείας», στοίχημα υψηλού ρίσκου για τις αρχές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ