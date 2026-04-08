Τρόμος σε λούνα παρκ στο Μεξικό: Γυναίκα εκτινάχθηκε από παιχνίδι -Την έπιασε άνδρας στον αέρα [βίντεο] - iefimerida.gr

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που καταγράφει τη δραματική στιγμή κατά την οποία μια γυναίκα εκτινάσσεται από παιχνίδι λούνα παρκ στο Μεξικό, με τη ζωή της να κρέμεται από μια κλωστή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Περιγραφή του ατυχήματος στο λούνα παρκ, όπου μια γυναίκα κινδυνεύει να πέσει από το παιχνίδι «Σφυρί» και σώζεται την τελευταία στιγμή από περαστικούς.

Αν και τρομοκρατημένη, η γυναίκα επέζησε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και έλαβαν ιατρική φροντίδα.

Οι αρχές αρχικά απέδωσαν το συμβάν σε μηχανική βλάβη, αλλά αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πιθανό ανθρώπινο λάθος από παιδί που ενεργοποίησε το παιχνίδι.

Η αστυνομία αναζητά το παιδί που φέρεται να ενεργοποίησε το παιχνίδι και τους γονείς του, ενώ διεξάγονται έρευνες για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Το παρ’ ολίγον μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Απριλίου, κατά τη διάρκεια πασχαλινού πανηγυριού στην πόλη Ομετέπεκ.

Το παιχνίδι, γνωστό ως «Σφυρί», φαίνεται να κινείται ανεξέλεγκτα, με έντονες ταλαντώσεις που προκαλούν πανικό στους επιβάτες.

Η στιγμή που όλα κρίθηκαν σε δευτερόλεπτα

Στο βίντεο-σοκ η γυναίκα φαίνεται να γλιστρά από τη θέση της και να κρέμεται στον αέρα, ενώ το παιχνίδι συνεχίζει να περιστρέφεται. Την ίδια στιγμή, τρεις άνδρες που βρίσκονταν κοντά αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και σπεύδουν προς το σημείο.

Όταν το «σφυρί» αναποδογυρίζει, η γυναίκα πέφτει στο κενό, όμως ένας από τους άνδρες καταφέρνει να την πιάσει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αποτρέποντας μια πιθανή τραγωδία.

Τέσσερις τραυματίες από τη βλάβη στο παιχνίδι του λούνα παρκ

Παρά την τρομακτική εμπειρία η γυναίκα επέζησε και απομακρύνθηκε από το λούνα παρκ εμφανώς σοκαρισμένη αλλά χωρίς σοβαρά τραύματα.

Συνολικά τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, με δύο να μεταφέρονται σε τοπικό ιατρικό κέντρο και άλλα δύο να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Σύμφωνα με τις Αρχές, κανένας δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σενάρια για ανθρώπινο λάθος

Οι τοπικές αρχές απέδωσαν αρχικά το περιστατικό σε μηχανική βλάβη. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι το ατύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που ο χειριστής προσπαθούσε να ασφαλίσει τους επιβάτες, όταν - σύμφωνα με καταγγελίες - ένα παιδί ενεργοποίησε το παιχνίδι του λούνα παρκ.

Το παιδί φέρεται να τράπηκε σε φυγή, με την αστυνομία να αναζητά τόσο το ίδιο όσο και τους γονείς του.