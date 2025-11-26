 Λούλα: Η χώρα παρέδωσε «μάθημα δημοκρατίας» με την καταδίκη και τη φυλάκιση του Μπολσονάρου για πραξικόπημα - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Λούλα: Η χώρα παρέδωσε «μάθημα δημοκρατίας» με την καταδίκη και τη φυλάκιση του Μπολσονάρου για πραξικόπημα

Ο Λούλα ντα Σίλβα στη Σύνοδο του Παρισιού / Φωτογραφία: AP
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Βραζιλία έδωσε στον κόσμο «ένα μάθημα δημοκρατίας» με τη δίκη που οδήγησε στη φυλακή τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, δήλωσε ο πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος.

Λούλα για Μπολσονάρου: Πρώτη φορά στην Ιστορία της χώρας κάποιος φυλακίζεται για πραξικόπημα

«Για πρώτη φορά στα 500 χρόνια της Ιστορίας αυτής της χώρας, κάποιος φυλακίζεται για απόπειρα πραξικοπήματος», είπε ο βραζιλιάνος πρόεδρος στη διάρκεια εκδήλωσης στην πρωτεύουσα Μπραζίλια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Σεπτέμβριο, ο Μπολσονάρου κρίθηκε ένοχος από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας για συνωμοσία – μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων – που είχε στόχο να αποτρέψει την επιστροφή στην εξουσία του Λούλα, ο οποίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2022.

Η καταδίκη του Μπολσονάρου ήταν ιστορική σε μια χώρα που τη στοιχειώνουν ακόμη οι μνήμες της στρατιωτικής δικτατορίας (1964-1985). Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος (2019-2022) άρχισε σήμερα να εκτίει την ποινή του στο αρχηγείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια, όπου είχε προφυλακιστεί από το Σάββατο.

«Χωρίς φανφάρες, η βραζιλιάνικη δικαιοσύνη έκανε επίδειξη ισχύος, δεν εκφοβίστηκε από εξωτερικές απειλές και εξέδωσε μια υποδειγματική ετυμηγορία», είπε ο Λούλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δίκη του Μπολσονάρου πυροδότησε μεγάλη ένταση στις σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και ΗΠΑ, καθώς ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος υπήρξε σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλούμενος «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του Μπολσονάρου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς σε εισαγωγές αρκετών προϊόντων από τη Βραζιλία. Τους μείωσε σημαντικά, όμως, μετά τη συνάντησή του με τον Λούλα τον Οκτώβριο.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Λούλα ντα Σίλβα βραζιλία Ζαΐχ Μπολσονάρου πραξικόπημα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ