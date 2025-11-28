 Λουκέτο σε γερμανική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων –Γιατί κατεβάζει ρολά - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Λουκέτο σε γερμανική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων –Γιατί κατεβάζει ρολά

Γερμανική εταιρεία
Μία από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στη Γερμανία είναι αναγκασμένη να κατεβάσει ρολά εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων
Μια ακόμη αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γερμανία οδηγείται σε διακοπή δραστηριοτήτων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την πίεση που δέχεται ο κλάδος σε όλα τα επίπεδα.

Η γερμανική αντιπροσωπεία, από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές παγκοσμίως, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές προκλήσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στους μεγάλους ομίλους, αλλά πλήττουν και τις τοπικές επιχειρήσεις.

