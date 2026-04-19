Μακελειό στη Λουιζιάνα: Ένοπλος άνοιξε πυρ και σκότωσε 8 παιδιά σε ενδοοικογενειακό επεισόδιο - iefimerida.gr

Οκτώ παιδιά σκοτώθηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα, μετέδωσαν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την τοπική αστυνομία.

Η τοπική αστυνομία, που ανταποκρίθηκε σε κλήση λίγο μετά τις 6 το πρωί, ανέφερε ότι τα θύματα σκοτώθηκαν σε ένα «ενδοοικογενειακό επεισόδιο».

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σριβπόρτ, Κρις Μπόρντελον, δήλωσε ότι συνολικά 10 άνθρωποι δέχθηκαν πυρά.

Νεκρός ο δράστης της επίθεσης μετά από καταδίωξη

Όπως είπε, ο δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια καταδίωξης με όχημα, ενώ ορισμένα από τα παιδιά που τραυματίστηκαν είχαν συγγενική σχέση μαζί του.

Ο κ. Μπόρντελον ανέφερε ότι η σκηνή του εγκλήματος εκτεινόταν σε τρία διαφορετικά σημεία, προσθέτοντας: «Πρόκειται για μια εκτεταμένη σκηνή, όπως λίγοι από εμάς έχουμε δει ποτέ».

Ο δράστης έκλεψε ένα αυτοκίνητο προσπαθώντας να διαφύγει από το σημείο των πυροβολισμών και καταδιώχθηκε από την αστυνομία, είπε.

Σε ανακοίνωσή της, η πολιτειακή αστυνομία ανέφερε ότι κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό με πυροβολισμούς που ακολούθησε την καταδίωξη μέχρι την πόλη Bossier την Κυριακή το πρωί.