Βρετανία: Οκτώ συλλήψεις για ύποπτες εμπρηστικές επιθέσεις με στόχο εβραϊκούς χώρους στο Λονδίνο - iefimerida.gr

Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανακοίνωσε τη σύλληψη οκτώ ατόμων στο πλαίσιο έρευνας για σειρά ύποπτων εμπρηστικών επιθέσεων στο Λονδίνο, μεταξύ των οποίων και φερόμενη συνωμοσία με στόχο χώρο που συνδέεται με την εβραϊκή κοινότητα.

Οι συλλήψεις και η έρευνα

Σύμφωνα με την αστυνομία, επτά από τις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή συνωμοσία εμπρησμού. Οι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση ή έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές του Λονδίνου.

Χρονολόγιο εμπρηστικών επιθέσεων στο Λονδίνο

Η αντιτρομοκρατική μονάδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ερευνά σειρά συνδεδεμένων περιστατικών εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στο Λονδίνο, με στόχο χώρους και δομές που συνδέονται με την εβραϊκή κοινότητα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται επίθεση στις 23 Μαρτίου στο Γκόλντερς Γκριν, όπου καταστράφηκαν τέσσερα ασθενοφόρα εβραϊκής φιλανθρωπικής οργάνωσης, καθώς και περιστατικό στις 15 Απριλίου με ρίψη αντικειμένων με εύφλεκτο υλικό σε συναγωγή στο Φίντσλεϊ και επίθεση σε εγκαταστάσεις ειδησεογραφικού οργανισμού.

Ακολούθησαν επιθέσεις στις 17 και 18 Απριλίου σε κτίρια και συναγωγές στο Χέντον και στο Κέντον, ενώ την ίδια ημέρα σημειώθηκε και εμπρησμός κάδων απορριμμάτων στο Μπάρνετ. Σύμφωνα με τις αρχές, αρκετά από τα περιστατικά αυτά φέρεται να έχουν αναληφθεί από την οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, γνωστή και ως Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς.

Στόχοι με θρησκευτικό υπόβαθρο

Παρότι οι αρχές δεν έχουν κατονομάσει συγκεκριμένους στόχους, επιβεβαιώνεται ότι ένας από αυτούς συνδέεται με την εβραϊκή κοινότητα. Οι έρευνες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αύξησης απειλών μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στην κατεχόμενη Παλαιστίνη το 2023, συνέπεια του χτυπήματος της Χαμάς τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Εξελίξεις και νέες υποθέσεις

Παράλληλα, η αστυνομία διερευνά και άλλες επιθέσεις σε εβραϊκούς χώρους στο Λονδίνο, ενώ έχει συλληφθεί και ένας 17χρονος που δήλωσε ένοχος για εμπρησμό σε συναγωγή. Οι αρχές έχουν επίσης προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις στο πλαίσιο σχετικών ερευνών, ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση πιθανών διασυνδέσεων μεταξύ των περιστατικών.