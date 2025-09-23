Η Disney επαναφέρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά από μια εβδομάδα ακραίας πόλωσης στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Ο γνωστός Αμερικανός κωμικός Τζίμι Κίμελ επιστρέφει στην παρουσίαση της εκπομπής του «Jimmy Kimmel Live!» την Τρίτη.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αναστολή της από το ABC για αμφιλεγόμενα σχόλια που έκανε σχετικά με τον θάνατο του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ.

Η απόφαση του ABC να αναστείλει την εκπομπή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, τόσο από υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου όσο και από πολιτικούς και ΜΜΕ, με τους επικριτές να μιλούν για λογοκρισία και καταπάτηση των συνταγματικών δικαιωμάτων.

Η Disney «ξαναβγάζει» τον Κίμελ στον «αέρα»

Η Disney, η οποία κατέχει το δίκτυο ABC, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μετά από «συνομιλίες με τον Τζίμι Κίμελ» και «συζητήσεις» αποφασίστηκε να επιστρέψει η εκπομπή του την Τρίτη (23/9). Η εταιρεία επεσήμανε ότι η αναστολή έγινε επειδή «τα σχόλια του Κίμελ κρίθηκαν κακώς χρονισμένα και ακατάλληλα». Παρά την απόφαση της Disney να επαναφέρει την εκπομπή, οι αντιδράσεις συνεχίζονται, καθώς αμφισβητείται έντονα η υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου έναντι της πολιτικής ευαισθησίας.

Κίμελ, Τραμπ και FCC: Η σύγκρουση για την ελευθερία του λόγου και την δημοσιογραφία

Η αναστολή της εκπομπής του Κίμελ ήρθε ύστερα από αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπρένταν Καρ, πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), ο οποίος απείλησε να ανακαλέσει την άδεια εκπομπής του ABC λόγω των κωμικών παρατηρήσεων του Κίμελ για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Στη διάρκεια του μονολόγου του στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Κίμελ ανέφερε ότι η «Maga gang» προσπαθούσε να αποδώσει στον δράστη του εγκλήματος «πολιτική ταυτότητα», κάνοντας μάλιστα και σαρκαστικά σχόλια για την αντίδραση του Τραμπ στον θάνατο του Κερκ.

Η αντίδραση του Τραμπ για την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ υπήρξε θετική, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αφαίρεσης αδειών από δίκτυα που καλύπτουν αρνητικά τον ίδιο. Αντίθετα, η Άννα Γκόμεζ, η μοναδική Δημοκρατική στο FCC, εξέφρασε τη χαρά της για την επιστροφή της εκπομπής και την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου.

Χόλιγουντ vs. ABC: Η αντιδράσεις μεγάλων αστέρων για την απόφαση αναστολής της εκπομπής του Κίμελ﻿

Η απόφαση του ABC προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο από το κοινό αλλά και από μεγάλο μέρος της αμερικανικής πολιτικής και δημοσιογραφικής κοινότητας. Κύριοι επικριτές της απόφασης ήταν οι οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων του λόγου, όπως η ACLU, ενώ πολλές προσωπικότητες του Χόλιγουντ, όπως οι Μπεν Στίλερ, Τζένιφερ Άνιστον και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, κατήγγειλαν την αναστολή ως «μαύρη στιγμή για την ελευθερία του λόγου» στην Αμερική.

Η στάση αυτή ενισχύθηκε και από άλλους κωμικούς και παρουσιαστές του late-night, όπως ο Τζον Όλιβερ και ο Τζον Στιούαρτ, οι οποίοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Κίμελ, θεωρώντας ότι η αναστολή του είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατική ελευθερία της έκφρασης. Παράλληλα, φωνές που υποστήριξαν την απόφαση του ABC, όπως τα δίκτυα Sinclair και Nexstar, τόνισαν ότι τα σχόλια του Κίμελ ήταν «βαθιά ακατάλληλα» και ότι η αναστολή της εκπομπής ήταν απαραίτητη για τη διατήρηση της πολιτικής ευαισθησίας.