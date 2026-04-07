LIVE: Aντίστροφη μέτρηση για τη λήξη του τελεσιγράφου Τραμπ στο Ιράν -«Δεν μας αγγίζει η αλαζονική ρητορική του», απαντά η Τεχεράνη - iefimerida.gr

Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με καταστροφή υποδομών αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Νετανιάχου τον προειδοποιεί να μην κάνει εκεχειρία, θέτοντας τεράστιες απαιτήσεις για τυχόν συμφωνία.

Το Ιράν απορρίπτει τις απειλές Τραμπ ως αλαζονικές και δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει τις δράσεις του, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ο θάνατος ενός επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης.

Το Ιράν απορρίπτει την πρόταση εκεχειρίας του Τραμπ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μόνιμο τερματισμό του πολέμου, ενώ το Ισραήλ επιτίθεται σε πετροχημικά συγκροτήματα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου προς το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ λήγει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), ενώ οι στρατιωτικές επιθέσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν -Απειλές για καταστροφή υποδομών

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται καθώς η πρόταση εκεχειρίας του Πακιστάν απορρίφθηκε και απομένουν περίπου 24 ώρες μέχρι να εκπνεύσει το τελεσίγραφο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε τις απειλές για στρατιωτικά πλήγματα κατά κρίσιμων υποδομών του Ιράν, αναφέροντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταστρέψουν «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα» εντός τεσσάρων ωρών, αν η Τεχεράνη δεν υποχωρήσει. Υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί πλήρη καταστροφή, αλλά τόνισε πως οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να υποφέρουν για την ελευθερία τους.

Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχή διάσωση Αμερικανού πιλότου μετά την κατάρριψη μαχητικού F-15, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «ιστορική», ενώ επέκρινε τη διαρροή της είδησης που έθεσε σε κίνδυνο τη διάσωση.

Η διορία λήγει στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (3:00 π.μ. Τετάρτης ώρα Ελλάδας), με τον κόσμο να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να μην προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με το Ιράν σε αυτό το στάδιο, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους. Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε ότι μια εκεχειρία είναι δυνατή αν το Ιράν παραδώσει όλο το εμπλουτισμένο ουράνιό του και δεσμευτεί να μην ξαναρχίσει τον εμπλουτισμό, αλλά η τρέχουσα στάση της Τεχεράνης καθιστά πιθανή μια συμφωνία μόνο στο μέλλον.

Ιράν: Δεν μας αγγίζει η «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ

Ο στρατός του Ιράν απέρριψε ως «αλαζονική ρητορική» την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ μπορούν να καταστρέψουν κρίσιμες υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε λίγες ώρες, τονίζοντας ότι δεν επηρεάζει τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις. Η ένταση κλιμακώνεται καθώς οι ΗΠΑ ζητούν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενώ το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τις δράσεις του χωρίς να υποχωρεί στις αμερικανικές απειλές.

Δείτε liv﻿e τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Νεκρός επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, μια ισραηλινή επίθεση τα ξημερώματα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του υποστράτηγου Ματζίντ Χαντεμί, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης. Παράλληλα, τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν στη Χάιφα από ιρανική επίθεση σε κτίριο κατοικιών.

Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη -Ιρανικοί πύραυλοι προς το Ισραήλ

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας και στην Καράτζ, πόλη δυτικά της Τεχεράνης, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία ή την έκταση των ζημιών.

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ. Όπως έγινε γνωστό, τα ισραηλινά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση της απειλής. Ο συναγερμός, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ενεργοποιήθηκε στις 03:27 ώρα Ελλάδας και αρθεί περίπου 16 λεπτά αργότερα, στις 03:43.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή εκτεταμένες ζημιές και η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση. Αναλυτές προειδοποιούν ότι τα γεγονότα αυτά αυξάνουν την ένταση στην περιοχή και ενδέχεται να έχουν ευρύτερες γεωπολιτικές επιπτώσεις.

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «η Τρίτη (τοπική ώρα ΗΠΑ) είναι η τελευταία προθεσμία» και προειδοποίησε ότι «ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα αν το Ιράν κάνει ό,τι πρέπει». Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός, υπογραμμίζοντας την «ανάγκη για μόνιμο τερματισμό του πολέμου, με σεβασμό στις ανησυχίες του Ιράν».

Ισραηλινές επιθέσεις σε δύο σημαντικά πετροχημικά συγκροτήματα

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ επιτέθηκαν σε δύο σημαντικά πετροχημικά συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το Νοτίου Παρς. Οι επιθέσεις σε περιοχές κοντά στην πόλη Σιράζ έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ αποτελούν «πραγματικό κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια και πρέπει να σταματήσουν».

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία, καθώς η κατάσταση κινδυνεύει να κλιμακωθεί περαιτέρω, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ασφάλεια στην περιοχή και την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα.