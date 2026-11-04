Live οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Κλείνουν σταδιακά οι κάλπες -Κερδίζουν Βιρτζίνια και Νότια Καρολίνα οι Δημοκρατικοί, ντέρμπι σε Φλόριντα, Κεντάκι - iefimerida.gr

Εύκολη επικράτηση των Δημοκρατικών στην κάλπη της Βουλής, αλλά και δύσκολη μάχη για τη Γερουσία, δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι κάλπες άρχισαν να κλείνουν σταδιακά, με την κυβέρνηση Τραμπ να ελπίζει πως η κάλπη θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που έδειχαν όλες οι εκτιμήσεις.

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Τα exit poll ωστόσο, δείχνουν πως οι Δημοκρατικοί ανακτούν τη Βουλή, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο το πώς θα καταλήξει η Γερουσία.

Οι πρώτες Πολιτείες έκλεισαν τις κάλπες και τα exit poll δείχνουν πως οι Δημοκρατικοί διατηρούν την έδρα της Γερουσίας από την Βιρτζίνια με τον Μαρκ Γουόρνερ, ενώ κερδίζουν και τη Νότια Καρολίνα.

Ντέρμπι διαφαίνεται και στη Φλόριντα για την Γερουσία όπου η Αντζι Νίξον με καταμετρημένο το 82% έχει προβάδισμα 0,3 μονάδων της Άσλεϊ Μούντι.

Αντίθετα, θρίλερ αναμένεται στο «κόκκινο» Κεντάκι όπου το αποτέλεσμα αλλάζει συνεχώς στις πρώτες καταμετρήσεις.

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Πολωμένη η κοινωνία -Κλίμα έντασης στην χώρα

Στη χώρα επικρατεί κλίμα έντασης και βαθιά κομματική αντιπαράθεση, ωστόσο η εικόνα δεν παραπέμπει σε γενικευμένη εκλογική αναταραχή, με εξαίρεση πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, όπου οι νομικές συγκρούσεις για ψηφοφόρους που δεν πληρούσαν τα κριτήρια προκάλεσαν περαιτέρω ένταση.

Αναλυτές κάνουν λόγο για μια αμερικανική κοινωνία ιδιαίτερα πολωμένη, χωρίς όμως να υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις γενικευμένης διατάραξης της ψηφοφορίας.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και ο ίδιος δεν είναι υποψήφιος, βρίσκεται στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης και για πολλούς αναλυτές «πήρε στην πλάτη του τις εκλογές με μεγάλο ρίσκο».

Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 20 προεκλογικές συγκεντρώσεις από τις αρχές Οκτωβρίου, ζητώντας από τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν σαν να βρίσκεται προσωπικά στο ψηφοδέλτιο.