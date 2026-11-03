Live οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα στο Γκουάμ - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη είναι η ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές 2026 στις ΗΠΑ, που θα κρίνουν τον νέο συσχετισμό δυνάμεων στο Κογκρέσο.

Το Κογκρέσο αποτελείται από δύο Σώματα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, και σύμφωνα με τις προβλέψεις οι Δημοκρατικοί φαίνεται ότι θα κερδίσουν την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και είναι πιθανό να καταφέρουν το ίδιο και στη Γερουσία.

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Δείτε live τις εξελίξεις στις ενδιάμεσες εκλογές:

Οι κάλπες στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ άνοιξαν σήμερα στις 06:00 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας).