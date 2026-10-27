Live οι εκλογές στο Ισραήλ: Σε ποσοστά-ρεκόρ η συμμετοχή -Στις 22:00 κλείνουν οι κάλπες, απορρίφθηκε το αίτημα Νετανιάχου για παράταση - iefimerida.gr

Με αυξημένη συμμετοχή, που κινείται σε ποσοστά-ρεκόρ, διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διεκδικεί την παραμονή του στην εξουσία.

Έως τις 18:00 είχε προσέλθει στις κάλπες το 66,7% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ποσοστό αυξημένο κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη ώρα των προηγούμενων εκλογών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 70.000 Ισραηλινοί φέρεται να επέστρεψαν από το εξωτερικό για να ψηφίσουν, αριθμός πρωτοφανής για τα δεδομένα της χώρας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες αναμένεται να προσέλθουν στις κάλπες για πρώτη φορά.

Οι κάλπες θα κλείσουν στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), οπότε τα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα θα μεταδώσουν τα πρώτα exit polls, τα οποία θα δώσουν μια αρχική εικόνα για το αποτέλεσμα, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται σημαντικές αποκλίσεις από την τελική καταμέτρηση.

Το αίτημα για παράταση και η αρνητική στάση της αντιπολίτευσης

Το κυβερνών κόμμα Λικούντ, με επικεφαλής τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε μέσω του καναλιού του στο Telegram ότι υπέβαλε αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για παράταση του ωραρίου ψηφοφορίας, με στόχο την κινητοποίηση των ψηφοφόρων του.

«Υποβάλαμε αίτημα για παράταση της ψηφοφορίας! Ψηφίστε μόνο Likud», ανέφερε χαρακτηριστικά το κόμμα.

Στο αίτημα για παράταση συμμετείχαν επίσης το Ότζμα Γιεχουντίτ, με επικεφαλής τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, καθώς και το Σας, του οποίου ηγείται ο Αριέ Ντέρι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναρτά συνεχώς δημοσιεύσεις στο Χ, παρακινώντας τους πολίτες να σπεύσουν να ψηφίσουν.

Έντονη αντίθεση στο αίτημα του Λικούντ εξέφρασε το κόμμα Γιες, με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστήριξε ότι δεν έχει σημειωθεί κάποιο ασυνήθιστο περιστατικό που να δικαιολογεί την παράταση του ωραρίου και εκτίμησε ότι η έγκριση του αιτήματος θα μπορούσε να δημιουργήσει έδαφος για ισχυρισμούς περί αμφισβήτησης της ακεραιότητας των εκλογών.

Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης συντάχθηκαν με το Γιες και καταδίκασαν το αίτημα.



Δείτε live τις εξελίξεις στο Ισραήλ