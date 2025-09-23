Live από Νέα Υόρκη η Σύνοδος του ΟΗΕ -Δεκάδες ηγέτες στη Νέα Υόρκη - iefimerida.gr

Οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για την 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συζήτησης από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Η ομιλία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Παρασκευή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε εξέλιξη η 80ή σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσερχόμενος στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες ξεκίνησε την ομιλία του στα πλαίσια της 80ής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Αναλένα Μπέρμποκ κήρυξε την έναρξης της 80ης συνόδου.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Αναλένα Μπέρμποκ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης

«Πριν από ογδόντα χρόνια, σε έναν κόσμο που είχε καταστραφεί από τον πόλεμο, οι ηγέτες έκαναν μια επιλογή, επέλεξαν τη συνεργασία έναντι του χάους, τον νόμο έναντι της ανομίας, την ειρήνη έναντι των συγκρούσεων, και αυτή η επιλογή γέννησε τα Ηνωμένα Έθνη, όχι ως όνειρο για την τελειότητα, αλλά ως πρακτική στρατηγική για την επιβίωση της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Γκουτέρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ογδόντα χρόνια μετά, αντιμετωπίζουμε ξανά το ερώτημα που αντιμετώπισαν οι ιδρυτές μας, μόνο που είναι πιο επείγον, πιο περίπλοκο, πιο αμείλικτο», υπογράμμισε, ενώπιον των ηγετών του κόσμου ο γγ του ΟΗΕ.

