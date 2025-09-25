 Βίντεο: Η στιγμή που ένοπλοι ληστές εισβάλλουν σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια -Άρπαξαν κοσμήματα 1 εκατ. $ - iefimerida.gr
Βίντεο: Η στιγμή που ένοπλοι ληστές εισβάλλουν σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια -Άρπαξαν κοσμήματα 1 εκατ. $

Ληστές εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 1 εκατ. δολαρίων
Ληστές εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια και άρπαξαν κοσμήματα αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων / Φωτογραφία: screenshot
Ληστές εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια, έσπασαν βιτρίνες και έκλεψαν κοσμήματα αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Σοκαριστικά είναι τα πλάνα από κάμερα ασφαλείας, όπου καταγράφεται ομάδα κουκουλοφόρων τη στιγμή που εισβάλλει στο κοσμηματοπωλείο και αρπάζει κοσμήματα τεράστιας αξίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ορισμένοι από αυτούς ήταν οπλισμένοι, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης ακούστηκε και πυροβολισμός.

Η καταδίωξη που ακολούθησε διακόπηκε για λόγους ασφαλείας, ωστόσο πραγματοποιήθηκαν αρκετές συλλήψεις, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

