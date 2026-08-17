Κινηματογραφική ληστεία σε μουσείο της Σικελίας -Έκαναν φτερά 4 διάσημοι πίνακες, αριστουργήματα της Αναγέννησης - iefimerida.gr

Τέσσερα ανεκτίμητα αριστουργήματα της Αναγέννησης εκλάπησαν το Σάββατο το βράδυ από το Μουσείο της Μεσσήνης (MuMe) στη Σικελία, σε μία κινηματογραφική ληστεία.



Η κλοπή σημειώθηκε περίπου στις 9:50 μ.μ., με τους ληστές να εκμεταλλεύονται τη φασαρία και την αναστάτωση από τη μεγάλη γιορτή που είχε στηθεί στην κεντρική πλατεία (Piazza Duomo) της Μεσσήνης (Μεσσίνα), με αφορμή τον Δεκαπενταύγουστο (Ferragosto).

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Μάλιστα, παρόλο που οι συναγερμοί λειτουργούσαν κανονικά και στο κτίριο υπήρχαν φύλακες, οι δράστες κατάφεραν να παρακάμψουν τα συστήματα ασφαλείας του μουσείου, εισέβαλαν ανενόχλητοι και έκλεψαν 4 διάσημους πίνακες του κορυφαίου Σικελού αναγεννησιακού ζωγράφου, Αντονέλο ντα Μεσίνα, αξίας μεταξύ 70 και 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απουσία των πινάκων έγινε αντιληπτή την επόμενη μέρα, Κυριακή. Το μουσείο έκλεισε αμέσως για το κοινό και, ξεκίνησε μεγάλη έρευνα για την ταυτοποίηση των ληστών έργων τέχνης.

«Είμαστε συντετριμμένοι από αυτό που συνέβη. Ήταν δύο από τα πιο σημαντικά και πιο γνωστά έργα του Αντονέλο ντα Μεσίνα. Είναι μια τεράστια απώλεια για το μουσείο, την πόλη, την κοινότητα και τον κόσμο της τέχνης», δήλωσε η διευθύντρια του MuMe, Μαρίσα Μερκούριο, στο πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

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Ο Έντσο Καρούσο, κορυφαίος αξιωματούχος πολιτισμού της Μεσσήνης χαρακτήρισε την κλοπή «περισσότερο από μια απλή απώλεια - είναι μια καταστροφή».

Τα κλαπέντα έργα Τέχνης...

Οι δράστες αφαίρεσαν από τους τοίχους και τις προθήκες 4 πίνακες του Μεσίνα:

Τρεις πίνακες από το πολύπτυχο του Αγίου Γρηγορίου (χρονολογούμενο από το 1473). Οι δράστες αφαίρεσαν και τα πέντε πάνελ από το κάδρο, αλλά, φεύγοντας, εγκατέλειψαν τα δύο πίσω από έναν τοίχο.

Έναν πίνακα διπλής όψης που απεικονίζει την Παναγία και τον Νεκρό Χριστό (Πιετά), το οποίο απέσπασαν παραβιάζοντας μια θωρακισμένη προθήκη.

Σύμφωνα με τον Καρούσο, το διεθνές ενδιαφέρον για τον μετρ της Πρώιμης Αναγέννησης εντάθηκε νωρίτερα φέτος, τον Φεβρουάριο, όταν το υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας απέκτησε τον αναθηματικό πίνακα του Αντονέλο «Ecce Homo» για 14,9 εκατομμύρια δολάρια μέσω διαπραγματεύσεων με τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη.

...και η τύχη τους



Σύμφωνα με αναλυτές από την Ένωση για την Έρευνα Εγκλημάτων κατά της Τέχνης (ARCA), τα αριστουργήματα αυτά είναι τόσο διάσημα και αναγνωρίσιμα που είναι αδύνατο να πουληθούν μέσω νόμιμων οδών.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι πίνακες πιθανότατα θα παραμείνουν εντός εγκληματικών δικτύων για να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση (αντάλλαγμα) σε άλλες παράνομες δραστηριότητες, αντί να πουληθούν σε ιδιώτες συλλέκτες.

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«Η κλοπή ενός Αντονέλο μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολη από την πώλησή του. Αν πρόκειται για συνηθισμένους κλέφτες, σύντομα θα το ανακαλύψουν αυτό», δήλωσε η Λίντα Άλμπερτσον, αναλύτρια εγκλημάτων τέχνης και διευθύνουσα σύμβουλος του συλλόγου έρευνας εγκλημάτων τέχνης ARCA, στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

Όπως είπε, τέτοια διάσημα έργα τέχνης συχνά περνούν από έναν εγκληματία σε άλλον, χρησιμεύοντας ως εγγύηση για άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Η κλοπή έρχεται λίγες μέρες αφότου η αστυνομία της Πάρμα, στη βόρεια Ιταλία, ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τρία κλεμμένα έργα τέχνης των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς, αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ (11,5 εκατομμύρια δολάρια).

Πέντε άτομα συνελήφθησαν για την κλοπή που έγινε στις 22-23 Μαρτίου από το Ίδρυμα Magnani Rocca, στην επαρχία της Πάρμας.