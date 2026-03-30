Σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα ετοιμάζει η Κομισιόν -Συγκαλεί επείγουσα συνάντηση στις 13 Απριλίου - iefimerida.gr

Η Επιτροπή εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, το οποίο θα παρουσιαστεί την άνοιξη, έκανε γνωστό ο Επίτροπος Γεωργίας.

O Κρίστοφερ Χάνσεν, μετά το τέλος του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες τόνισε, στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Γεωργίας της Δευτέρας, ότι υπήρξε σύγκλιση σε μεγάλο βαθμό επί τους θέματος ενώ ανακοίνωσε ότι συγκαλεί επείγουσα συνάντηση υψηλού επιπέδου στις 13 Απριλίου, «με στόχο την εξέταση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων».

Όπως διευκρίνισε, στη συνάντηση δεν αναμένονται αποφάσεις, αλλά πρόκειται για μια συζήτηση με τη συμμετοχή παραγωγών λιπασμάτων και αγροτικών οργανώσεων. Στόχος είναι η στήριξη της ευρωπαϊκής παραγωγής λιπασμάτων για μείωση των εξαρτήσεων, η αποδοτικότερη χρήση λιπασμάτων από τους αγρότες, και η αντικατάσταση των ορυκτών λιπασμάτων με βιολογικά και χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Γιατί τo πρόβλημα με τα λιπάσματα θα γίνει χειρότερο

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, το πρόβλημα με τα λιπάσματα, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, θα γίνει χειρότερο μέσα στη χρονιά. Όπως τόνισε, «αυτή τη στιγμή, περίπου το 70% των αγροτών έχουν ήδη προμηθευτεί αποθέματα από περσινά λιπάσματα, ωστόσο για την τρέχουσα περίοδο το πρόβλημα δεν θα είναι τόσο έντονο, αλλά θα γίνει αργότερα μέσα στο έτος».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ