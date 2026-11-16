Η Λίντσεϊ Κλάνσι, η μητέρα που σκότωσε τα τρία παιδιά της, παραπέμπεται σε δεύτερη δίκη τον Μάρτιο μετά την κακοδικία

Σε δεύτερη δίκη παραπέμπεται με απόφαση των εισαγγελέων η Λίντσεϊ Κλάνσι,﻿ με την κατηγορία της δολοφονίας των τριών παιδιών της.

Η μητέρα από τη Μασαχουσέτη υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για το έγκλημα, ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, θα οδηγηθεί σε δεύτερη δίκη, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 29 Μαρτίου 2027.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από μερικούς μήνες, οι δικαστές κήρυξαν κακοδικία στην πρώτη δίκη, καθώς δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε κάποια απόφαση.

Όπως γνωστοποιήθηκε, οι κατηγορίες παραμένουν αμετάβλητες, δηλαδή τρεις ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού.

Το αποτρόπαιο περιστατικό που συγκλόνισε τη Μασαχουσέτη

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο των τριών παιδιών της Κλάνσι, της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του μόλις 8 μηνών Κάλαν, στις 24 Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην πρώτη δίκη, η Κλάνσι στραγγάλισε τα παιδιά της χρησιμοποιώντας λάστιχα γυμναστικής, στο υπόγειο της οικογενειακής κατοικίας τους στο Ντάξμπουρι, προάστιο της Βοστώνης. Κανείς κατά τη διάρκεια της δίκης δεν αμφισβήτησε ότι η ίδια προκάλεσε τον θάνατό τους.

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Αμέσως μετά αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι και πήδηξε από παράθυρο του δεύτερου ορόφου, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή της. Η πτώση είχε ως συνέπεια να μείνει παράλυτη.

Η υπερασπιστική της γραμμή βασίζεται στον ισχυρισμό ότι κατά την περίοδο των γεγονότων βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης. Οι δικηγόροι της ζητούν να κριθεί αθώα λόγω παραφροσύνης, δηλαδή λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μασαχουσέτης.

Ο ένορκος που μπλόκαρε την ετυμηγορία

Η πρώτη δίκη οδηγήθηκε σε αδιέξοδο στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν έγινε σαφές ότι οι ένορκοι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν σε μια κοινή απόφαση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένας από αυτούς αρνήθηκε να συμφωνήσει με τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα ο δικαστής να κηρύξει κακοδικία.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ορισμένοι ένορκοι παραχώρησαν τηλεοπτικές συνεντεύξεις, αποκαλύπτοντας ότι, εκτός από τον συγκεκριμένο ένορκο, ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν υπέρ της αθώωσης της Κλάνσι λόγω παραφροσύνης. Μια τέτοια ετυμηγορία θα σήμαινε την εισαγωγή της σε κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο, με την παραμονή της να υπόκειται σε τακτικό δικαστικό έλεγχο.

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Αντίθετα, εφόσον καταδικαστεί για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, η ποινή που προβλέπεται στη Μασαχουσέτη είναι ισόβια κάθειρξη, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Το αίτημα των συνηγόρων που απορρίφθηκε

Οι δικηγόροι της Κλάνσι επιχείρησαν να εμποδίσουν την επανάληψη της δίκης, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τη συνταγματική προστασία της από τη διπλή δίωξη για το ίδιο έγκλημα.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο δικαστής ενήργησε πρόωρα όταν κήρυξε κακοδικία, καθώς θα μπορούσε προηγουμένως να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της διαφωνίας μεταξύ των ενόρκων.

Οι συνήγοροι επικαλέστηκαν, μεταξύ άλλων, σημειώσεις των ενόρκων, στις οποίες αναφερόταν ότι το μέλος που διαφωνούσε δεν ακολουθούσε τον κανόνα της εύλογης αμφιβολίας, παρά τις σχετικές οδηγίες του δικαστή. Υποστήριξαν ότι ο Sullivan θα έπρεπε να είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να τον καλέσει για διευκρινίσεις και, εφόσον υπήρχε λόγος, να τον απομακρύνει από το σώμα των ενόρκων.

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Στον αντίποδα, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο δικαστής χειρίστηκε σωστά το αδιέξοδο. Παράλληλα, επισήμαναν ότι μια ενδεχόμενη ανάκριση του διαφωνούντος ενόρκου θα μπορούσε να θεωρηθεί αθέμιτη παρέμβαση του δικαστή στις εσωτερικές διαβουλεύσεις του σώματος.