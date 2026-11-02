Λιμόζ: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν για την αναστήλωση του ιστορικού δημαρχείου που κάηκε ολοσχερώς από εμπρησμό - iefimerida.gr

Περισσότεροι από 9.000 δωρητές έχουν συνεισφέρει στον έρανο που διοργάνωσε το Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με στόχο την αποκατάσταση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ.

Οι κύριες εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να ξεκινήσουν το 2028, με την ολοκλήρωσή τους να τοποθετείται χρονικά μεταξύ 2030 και 2031.

Η διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης δωρεών είχε φτάσει τη Δευτέρα, έως το μεσημέρι, στο ποσό των 1.007.700 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος των εργασιών παραμένει υπό αξιολόγηση, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.

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Στάχτη και αποκαΐδια

Η στέγη και το καμπαναριό του δημαρχείου, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1883, κατέρρευσαν έπειτα από εμπρηστική επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά στο ιστορικό κτίριο κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων στις 17 Οκτωβρίου.

Διαδηλωτές είχαν προηγουμένως σπάσει τα τζάμια και παραβιάσει την κεντρική είσοδο, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, έως τις αρχές του 2027 προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες σταθεροποίησης των τμημάτων του κτιρίου που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και η τοποθέτηση προσωρινής στέγης, προκειμένου να προστατευθεί το ιστορικό οικοδόμημα.

Το δημαρχείο επρόκειτο να χαρακτηριστεί ιστορικό μνημείο

Το κύριο έργο αποκατάστασης αναμένεται να αρχίσει το 2028 και να ολοκληρωθεί κατά την περίοδο 2030-2031, σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε το υπουργείο. Το συνολικό κόστος της ανακατασκευής βρίσκεται ακόμη υπό εκτίμηση.

Λίγες ημέρες μετά την πυρκαγιά, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, είχε επισκεφθεί τη Λιμόζ και ανακοινώσει ότι το δημαρχείο θα χαρακτηριστεί εξ ολοκλήρου ιστορικό μνημείο, γεγονός που θα του επιτρέψει να επωφεληθεί από συγκεκριμένες χρηματοδοτικές ενισχύσεις.

Παράλληλα, είχε δεσμευτεί ότι το κράτος θα αναλάβει την κάλυψη των εξόδων αποκατάστασης, με τη συνδρομή δημόσιων και ιδιωτικών χορηγιών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δωρεές μέσω της εκστρατείας του Ιδρύματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

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Στα τέλη Οκτωβρίου, η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε τροπολογία στο σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, με την οποία θεσπίστηκε αυξημένη φορολογική έκπτωση ύψους 75%, για δωρεές που προορίζονται για την ανακατασκευή του δημαρχείου, με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.