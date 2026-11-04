Σε ποια χώρα όλο και λιγότεροι άνδρες θέλουν πλήρη απασχόληση -Σε ιστορικό χαμηλό η εργασιακή ικανοποίηση - iefimerida.gr

Αν μισείτε τη δουλειά σας, δεν είστε οι μόνοι. Η εργασιακή ικανοποίηση στη Βρετανία έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά από το 1989, ενώ σημαντική μείωση καταγράφεται στην επιθυμία των ανδρών να εργάζονται με πλήρες ωράριο.



Σύμφωνα με την έρευνα British Social Attitudes του 2025, μόλις το 74% των ερωτηθέντων δήλωσε ικανοποιημένο από την εργασία του, έναντι 81% το 2015. Στην έρευνα συμμετείχαν 4.656 άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τα αποτελέσματα αναλύθηκαν από το Resolution Foundation.

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Όλο και λιγότεροι άνδρες θέλουν πλήρες ωράριο

Παρότι το ποσοστό των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε από 57% σε 60% μέσα σε μία δεκαετία, το ποσοστό των ατόμων σε ηλικία για να εργαστούν που επιθυμούν να εργάζονται με πλήρη απασχόληση μειώθηκε από 57% το 2015 σε 47% το 2025. Η υποχώρηση αυτή «οφείλεται εξ ολοκλήρου στους άνδρες». Λιγότεροι από τα δύο τρίτα (62%) αυτής της ομάδας δήλωσαν ότι επιθυμούν πλήρη απασχόληση, ποσοστό μειωμένο από το 77% που ήταν το 2015.

Αντίθετα, στις γυναίκες το ποσοστό παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, στο 38% από 37%. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στους άνδρες ηλικίας 30 έως 49 ετών, όπου το ποσοστό υποχώρησε κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες, από 86% σε 67%. Η τάση δεν περιορίζεται στους πατέρες, καθώς αντίστοιχη πτώση παρατηρήθηκε και στους άνδρες χωρίς παιδιά κάτω των 16 ετών, καθώς και στους άγαμους.

Τα αίτια

Η επικεφαλής οικονομολόγος του Resolution Foundation, Χάνα Σλότερ, σημείωσε ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα αίτια αυτής της μείωσης. Μεταξύ των πιθανών παραγόντων ανέφερε τις αλλαγές στις προτεραιότητες σχετικά με την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μετά την πανδημία, την αύξηση του αριθμού των ατόμων με προβλήματα υγείας και τις αυξημένες υποχρεώσεις φροντίδας συγγενών. Όπως επισήμανε, η μείωση των ωρών εργασίας «μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι θετική -ανάλογα με τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει»-, ενδέχεται επίσης «να οδηγήσει σε μείωση τόσο των αποδοχών των ίδιων των εργαζομένων όσο και του μεγέθους της οικονομίας και του βιοτικού επιπέδου συνολικά». Παράλληλα, προειδοποίησε να μην αποδοθεί βιαστικά η τάση σε απροθυμία για εργασία, καθώς μπορεί να υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες.

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Η έρευνα καταγράφει επίσης και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Το ποσοστό όσων θεωρούν ότι έχουν ενδιαφέρουσα δουλειά μειώθηκε από 74% το 2015 σε 63%, ενώ όσοι βλέπουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης περιορίστηκαν από 35% σε 26%. Παράλληλα, το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνουν πρόθυμοι να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για την επιτυχία του εργοδότη τους έπεσε από 69% σε 55%. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο εργασίας, το 16% εργάζεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως και το 34% με υβριδικό μοντέλο.



Η ευελιξία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, καθώς το 61% θεωρεί σημαντικό να μπορεί να καθορίζει το ωράριό του, έναντι 46% το 2015. Ωστόσο, μόλις το 31% δηλώνει ότι έχει αυτή τη δυνατότητα στην τωρινή του εργασία.