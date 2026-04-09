﻿Λίβανος: Έκκληση για απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών - iefimerida.gr

﻿Η Λίβανος ζητά άμεσο διάλογο με το Ισραήλ καθώς εντείνονται οι επιθέσεις, με εκατοντάδες νεκρούς και βαθιά ανησυχία για νέα περιφερειακή ανάφλεξη.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου εμφανίζεται να ζητά απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες από δημοσιογραφικές πηγές, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης που κορυφώνεται τις τελευταίες ημέρες.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία όπου το Ισραήλ έχει εξαπολύσει τις σφοδρότερες επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων στη χώρα, προκαλώντας βαριές απώλειες και εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη σύρραξη στην περιοχή.

Διπλωματική πρωτοβουλία εν μέσω κρίσης

Η πρόθεση για απευθείας συνομιλίες θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών πραγματοποιούνταν διαχρονικά από διαμεσολαβητές. Η λιβανέζικη πλευρά φαίνεται να επιδιώκει έναν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας, επιχειρώντας να ανακόψει την περαιτέρω κλιμάκωση.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνών πιέσεων για αποκλιμάκωση, ενώ παραμένει ασαφές πώς θα ανταποκριθεί το Ισραήλ σε μια τέτοια πρόταση.

Εντωμεταξύ διεθνείς αναλυτές αναφέρουν ότι η Χεζμπολάχ ανέκαθεν έλεγε ότι δεν θα διαπραγματευτεί με το Ισραήλ, και σίγουρα όχι ενώ δέχεται πυρά.

Επομένως, αυτό που αναμένεται είναι η αντίδραση από πλευράς Ισραήλ κι εάν θα ενδιαφερθεί για συνομιλίες που δεν εμπλέκουν τη Χεζμπολάχ. Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται και η στάση που θα κρατήσουν οι ΗΠΑ αναφορικά με το αίτημα του Λιβάνου.

Κλιμάκωση με βαριές απώλειες

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο έδαφος επιδεινώνεται δραματικά. Μαζικά ισραηλινά πλήγματα σε περιοχές του Λιβάνου έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θύματα, με τουλάχιστον 254 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες από πρόσφατους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές.

Οι επιθέσεις χαρακτηρίζονται από διεθνείς οργανισμούς ως από τις πιο εκτεταμένες των τελευταίων ετών, με σημαντικές καταστροφές σε αστικές περιοχές και κρίσιμες υποδομές.

Φόβοι για ευρύτερη ανάφλεξη

Η επιδείνωση της κατάστασης εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω περιφερειακή αποσταθεροποίηση, ιδίως σε συνδυασμό με τις παράλληλες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο ΟΗΕ έχει ήδη καταδικάσει την ένταση των επιθέσεων και κάνει λόγο για «σοκαριστικές» απώλειες αμάχων.

Παράλληλα, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό του Λιβάνου, καθώς οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί πλήττουν τόσο τον νότο όσο και περιοχές γύρω από τη Βηρυτό, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση.