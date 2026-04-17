Συγκινητικές εικόνες: Οι κάτοικοι στον Λίβανο επιστρέφουν μαζικά στα σπίτια τους, μετά την εκεχειρία [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια ευκαιρία να ελέγξουν αν τα σπίτια τους παραμένουν όρθια βρήκαν χιλιάδες άνθρωποι στον Λίβανο μέσα από την 10ήμερη εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Καθώς η κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα, χιλιάδες εκτοπισμένοι κάτοικοι του Λιβάνου πήραν τον δρόμο της επιστροφής προς τις εστίες τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτοικοι του νότιου Λιβάνου επιστρέφουν με κάθε μέσο στις εστίες τους μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας / AP

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου, βασική τους έγνοια είναι να δουν αν τα σπίτια τους στέκουν ακόμα όρθια, ενώ αρκετοί δεν σχεδιάζουν να μείνουν εκεί, φοβούμενοι πως η εκεχειρία θα αποδειχθεί εύθραυστη και θα κινδυνεύσουν ξανά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κτίρια που άλλοτε ήλεγχε η φιλοϊρανική οργάνωση στα νότια προάστια της Βηρυτού έχουν μετατραπεί σε σωρούς από ερείπια, μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα του Ισραήλ που διήρκησαν περισσότερες από έξι εβδομάδες.

Κατεστραμμένο κτίριο από τα ισραηλινά χτυπήματα στα νότια προάστια της Βηρυτού / AP

«Είδα το σπίτι μου και ευχαριστώ τον Θεό που ακόμα στέκεται», δήλωσε ο Αλί Χαμζά, που μόλις είχε επισκεφθεί την κατοικία του στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «ο κόσμος φοβάται να έρθει για να μείνει και είναι αδύνατον να ζήσει κανείς σε αυτές τις συνθήκες και αυτή τη μυρωδιά. Είναι δύσκολη τώρα μια κανονική επιστροφή, παρά τις δυσκολίες του εκτοπισμού».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Κασμίγια στον νότιο Λίβανο, αυτοκίνητα διέσχιζαν ένα αυτοσχέδιο πέρασμα στον ποταμό Λιτάνι, που στήθηκε όπως-όπως μετά την έναρξη της εκεχειρίας, αφού το Ισραήλ κατέστρεψε όλες τις γέφυρες για να εμποδίσει τον εφοδιασμό της Χεζμπολάχ.

Στην πόλη Ναμπατίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας, κάποιοι κάτοικοι που επέστρεψαν στην περιοχή είπαν ότι θα παραμείνουν εκεί. Άλλοι δήλωσαν ότι δεν υπάρχει τίποτα για τους κρατήσει. «Υπάρχει καταστροφή και δεν μπορεί να ζήσει κάποιος εκεί. Είναι μη κατοικήσιμο. Παίρνουμε τα πράγματά μας και φεύγουμε ξανά», δήλωσε ο Φαντέλ Μπαντρεντίν, που πήγε στην περιοχή με τον μικρό του γιο και τη σύζυγό του. «Ας μας λυπηθεί ο Θεός και να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα μια και καλή -όχι προσωρινά-, για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα σπίτια και τη γη μας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το κράτος του Λιβάνου, χωρίς να διαχωρίζει ενόπλους και αμάχους, έχει καταγράψει στο έδαφός του περίπου 2.100 νεκρούς και περισσότερους από 7.000 τραυματίες.

Με «το δάχτυλο στη σκανδάλη» η Χεζμπολάχ

Η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ που χτύπησε το Ισραήλ μετά την πρώτη αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση κατά του Αλί Χαμενεΐ, βάζοντας έτσι τον Λίβανο στον χάρτη του πολέμου, δήλωσε χθες Πέμπτη ότι θα «σεβαστεί την εκεχειρία», εφόσον τη χαιρέτισε το Ιράν.

Ωστόσο με σημερινή της ανακοίνωση σημειώνει ότι οι μαχητές της κρατούν «το δάχτυλο στη σκανδάλη» σε περίπτωση παραβίασης από το Ισραήλ. Αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων πραγματοποίησε «2.184 στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά του Ισραήλ και του ισραηλινού στρατού σε λιβανικό έδαφος.

Πάντως δεν είναι λίγοι εκείνοι που κρατούσαν σύμβολα και εικόνες ηγετών της Χεζμπολάχ, παρά τον κίνδυνο στον οποίο οι ενέργειές της έχουν θέσει τον τοπικό πληθυσμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ