Κατέληξε στα τραύματά της η δημοσιογράφος που είχε χτυπηθεί στον Λίβανο - Η Βηρυτός κατηγορεί το Ισραήλ - iefimerida.gr

Νεκρή ανασύρθηκε η δημοσιογράφος Αμάλ Χαλίλ, μετά από επιδρομή από αέρος των ισρηαλινών δυνάμεων, δήλωσε Λιβανέζος στρατιωτικός αξιωματούχος.

Η σορός μιας Λιβανέζας δημοσιογράφου ανασύρθηκε μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, κι ενώ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ κρέμεται σε μια κλωστή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για την Αμάλ Χαλίλ, η οποία εργαζόταν στην εφημερίδα «Al Akhbar», που σύμφωνα με το Skynews θεωρείται ότι υποστηρίζει ανοιχτά την Χεζμπολάχ.

Η Λιβανέζα δημοσιογράφος, Αμάλ Χαλίλ / Εικόνα από YouTube/@JinhaAgencyArabic2476

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε η διοίκηση της εφημερίδας, η Χαλίλ είχε καταφύγει σε ένα σπίτι για να προστατευθεί από την ισραηλινή επιδρομή, μαζί με μια συνάδελφό της. Σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, το σπίτι χτυπήθηκε στη συνέχεια από δεύτερη επιδρομή.

Η συνάδελφος της Χαλίλ διασώθηκε τραυματισμένη

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ «καταδίωξε» τις δημοσιογράφους Αμάλ Χαλίλ και Ζεϊνάμπ Φαράτζ, «στοχεύοντας» το σπίτι όπου είχαν καταφύγει μετά από ισραηλινή επίθεση σε μια πόλη του νότιου Λιβάνου.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ομάδες έκτακτης ανάγκης ανέσυραν αργότερα τη Φαράτζ ζωντανή, με τραύματα, και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.



Ωστόσο, ένα ασθενοφόρο του Λιβανικού Ερυθρού Σταυρού που στάλθηκε για να μεταφέρει τους τραυματίες δέχτηκε επίθεση με κρότου-λάμψης και πυρά, εμποδίζοντας αρχικά τους διασώστες να φτάσουν στη Χαλίλ, πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας. Τότε η τύχη της Χαλίλ ακόμα αγνοούνταν.

Το χρονικό των γεγονότων σύμφωνα με την εφημερίδα που εργαζόταν η δημοσιογράφος

Το Ισραήλ δηλώνει ότι διερευνά τις επιθέσεις και αρνείται ότι στόχευσε τις προσπάθειες διάσωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εφημερίδα Al Akhbar έδωσε πληροφορίες που μοιάζουν με χρονικό των γεγονότων:

14:45: Η ανταποκρίτρια της Al Akhbar, Αμάλ Χαλίλ, οδηγούσε πίσω από ένα αυτοκίνητο όταν αυτό χτυπήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε ως «τρομοκράτες»·

Η Χαλίλ σταμάτησε το αυτοκίνητο και κατέφυγε στο πρώτο σπίτι που βρήκε κοντά·

14:50: Η Χαλίλ επικοινώνησε με «αρκετούς ανθρώπους» και είπε ότι κρυβόταν από τους βομβαρδισμούς.

16:27: Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη χτυπούν το σπίτι, οπότε και χάθηκε η επαφή με την Χαλίλ.

Όταν έφτασε ο Λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός, ισραηλινά στρατεύματα «πυροβόλησαν μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης προς το ασθενοφόρο και το έβαλαν επίσης στο στόχαστρο με πυροβολισμούς, εμποδίζοντας τη διάσωση της Χαλίλ».