Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη δημιουργία «κίτρινης γραμμής» στον Λίβανο, όπως στη Γάζα - iefimerida.gr

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως καθόρισε μια «κίτρινη γραμμή» οριοθέτησης στον νότιο Λίβανο, όπως στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, οι (ισραηλινές) δυνάμεις (που είναι αναπτυγμένες) νότια της κίτρινης γραμμής, στον νότιο Λίβανο, εντόπισαν τρομοκράτες που παραβίαζαν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός και προσέγγιζαν τις δυνάμεις από σημεία βόρεια της κίτρινης γραμμής με τρόπο που καταδείκνυε μια άμεση απειλή», αναφέρει το δελτίο Τύπου του ισραηλινού στρατού, το οποίο εκδόθηκε τη δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας με τον Λίβανο και κάνει για πρώτη φορά λόγο για αυτήν την «κίτρινη γραμμή».

«Αμέσως μετά την αναγνώρισή τους και προκειμένου να εξαλειφθεί αυτή η απειλή, η πολεμική αεροπορία και οι χερσαίες δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον των τρομοκρατών σε διάφορους τομείς στον νότιο Λίβανο», προστίθεται στην ανακοίνωση, όπου γίνεται επίσης αναφορά για «(ισραηλινά) πυρά πυροβολικού στο πλαίσιο στήριξης των χερσαίων δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται εκ νέου σε ανοικτό πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ, συμμάχου του Ιράν, από τη 2α Μαρτίου.

Το μήνυμα Τραμπ για το Ισραήλ και τον Λίβανο

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσαν πως αποδέχθηκαν αυτήν την κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών με εφαρμογή από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής τοπική ώρα.

Σε ένα δελτίο Τύπου, ο ισραηλινός στρατός δηλώνει πως ενεργεί σε συμφωνία με τις οδηγίες που έχει λάβει από την ισραηλινή κυβέρνηση και ότι «έχει άδεια να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα νόμιμης άμυνας μπροστά στις απειλές (…), με τις αμυντικές ενέργειες και τη εξουδετέρωση απειλών να μην περιορίζονται κατά τη διάρκεια αυτής της εκεχειρίας».

«Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Τους έχει απαγορευτεί να το κάνουν από τις ΗΠΑ. Αρκετά!», έγραψε την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους από τη 2α Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.