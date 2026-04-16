Λίβανος: Η Χεζμπολάχ απειλεί να τινάξει στον αέρα την εκεχειρία -Όσο η κατοχή παραμένει στη γη μας, έχουμε δικαίωμα να αντισταθούμε - iefimerida.gr

Τη συμφωνία της κυβέρνησης του Λιβάνου με το Ισραήλ για εκεχειρία απειλεί να τινάξει στον αέρα η Χεζμπολάχ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η εκεχειρία θα προχωρήσει με τη σύμφωνη γνώμη όλων, ακόμα και της Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική συμφωνία» και προτείνοντας συνομιλίες στις ΗΠΑ μεταξύ Νετανιάχου και Αούν.

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε την συμφωνία στο υπουργικό συμβούλιο, διαβεβαιώνοντας πως ο στρατός θα παραμείνει σε στρατηγικά σημεία.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η νέα συμφωνία, αν και μη επισημοποιημένη, ακολουθεί τη λογική της συμφωνίας του 2024, η οποία επέτρεπε στον ισραηλινό στρατό να αναλαμβάνει δράση σε περίπτωση αντιληπτής απειλής από τη Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ, που δεν ήταν μέρος των συζητήσεων, μέσω υψηλόβαθμου αξιωματούχου δήλωσε στο Al Jazeera ότι οποιαδήποτε εκεχειρία «δεν μπορεί να επιτρέπει στο Ισραήλ ελεύθερη στρατιωτική δράση εντός του Λιβάνου».

«Μια εκεχειρία δεν μπορεί να περιλαμβάνει ελευθερία κινήσεων για τον εχθρό που θα μας γυρνούσε στην κατάσταση πριν από τις 2 Μαρτίου» ανέφερε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «όσο οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε λιβανικό έδαφος, ο λαός διατηρεί το δικαίωμα να αντιστέκεται».

«Όσο η κατοχή παραμένει στη γη μας, ο Λίβανος και ο λαός του έχουν το δικαίωμα να αντιστέκονται με κάθε μέσο για να την αναγκάσουν να αποχωρήσει» κατέληξε, αναφερόμενος στην πρόταση που έγινε νωρίτερα στον Νετανιάχου να αποχωρήσουν τα ισραηλινά στρατεύματα από τον νότιο Λίβανο, αίτημα που απορρίφθηκε από το Ισραήλ.

Τραμπ: Η εκεχειρία γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη όλων

Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως η εκεχειρία θα γίνει κανονικά, ισχυριζόμενος πως έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων.

O Aμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «ιστορική συμφωνία», την οποία χαιρέτισαν οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, όχι όμως και η Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ ανέφερε πως θέλει να βρεθούν στις ΗΠΑ ο Νετανιάχου και ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, για απευθείας συνομιλίες.

Νετανιάχου: Συμφώνησα για εκεχειρία λόγω του Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ότι συμφώνησε σε εκεχειρία με τον Λίβανο κατόπιν αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ. Για να το κάνει, μάλιστα, χρειάστηκε να απορρίψει αιτήματα για επίσημη ψηφοφορία, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, γεγονός που μπορεί να φέρει νέες τριβές στον κυβερνητικό συνασπισμό.

«Όταν ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ, ο πρόεδρος Τραμπ, ενεργεί σε στενό συντονισμό μαζί μας, το Ισραήλ συνεργάζεται μαζί του» φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Ynet.

Παράλληλα, ενημέρωσε τους υπουργούς ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει σε «στρατηγικά σημεία» που ελέγχει σήμερα κατά τη διάρκεια της 10ήμερης εκεχειρίας, η οποία τίθεται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα.

Υπουργοί που είναι υπέρ της συνέχισης των επιχειρήσεων εξέφρασαν δημόσια την αντίθεσή τους με αυτή την απόφαση, καταφεύγοντας στα ΜΜΕ πριν συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο.

Συμφωνία τύπου… 2024

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, αν και ακόμη δεν έχει επισημοποιηθεί το περιεχόμενο της συμφωνίας, αυτή είναι στην ίδια λογική με τη συμφωνία του 2024, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον ισραηλινό στρατό να ενεργεί όταν αντιλαμβάνεται απειλή από τη Χεζμπολάχ.