Λίβανος: «Η Χεζμπολάχ συμφώνησε σε εκεχειρία μίας εβδομάδας», σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ -Διαψεύδει το Ισραήλ - iefimerida.gr

Η Χεζμπολάχ φέρεται να έχει συμφωνήσει σε εκεχειρία μίας εβδομάδας στον Λίβανο, σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο Al-Mayadeen.

Κατά την ίδια πηγή, η οπισθοχώρηση της οργάνωσης έχει να κάνει με τις πιέσεις από την πλευρά της Τεχεράνης, που την ίδια ώρα ήταν σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Διαψεύδει το Ισραήλ

Η είδηση της συμφωνίας για εκεχειρία έχει διαψευστεί ήδη από το Ισραήλ, με το Channel 12 να αναφέρει ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει καν απόφαση για το θέμα.

Η ιδέα για εκεχειρία μίας εβδομάδας αποτελεί πρόταση του Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Σήμερα, αναμένεται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εξεταστεί το ζήτημα, αν και υπάρχουν πιέσεις να συνεχιστούν οι επιθέσεις.

«Δεν υπάρχει καμία εκεχειρία στον Λίβανο», τόνισε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος στους «Times of Israel».