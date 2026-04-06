Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα - iefimerida.gr

Το Ισραήλ έπληξε τη νότια Βηρυτό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Επίσης. σφυροκόπησε τα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου και απειλεί να βομβαρδίσει το κυριότερο μεθοριακός φυλάκιο στα σύνορα με τη Συρία, το οποίο αναγκάστηκε να κλείσει.

Το μεσημέρι της Κυριακής σημειώθηκε ένα πλήγμα σε μια λαϊκή συνοικία της νότιας Βηρυτού, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 39, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό του υπουργείου Υγείας.

Αιματηρό πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι του Λιβάνου

Το πλήγμα αυτό σημειώθηκε κοντά στο νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι, το μεγαλύτερο του Λιβάνου. Μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου είδε καμιά 20αριά ανθρώπους, ορισμένοι εκ των οποίων έκλαιγαν, στην είσοδο του νοσοκομείου ενώ ασθενοφόρα κατέφθαναν μεταφέροντας τους τραυματίες.

«Χάσαμε τα σπίτια μας, πού να πάμε;» φώναζε η Νάνσι Χασάν, 53 ετών, μια κάτοικος της συνοικίας. «Η κόρη μου, 23 ετών, σκοτώθηκε» στον προηγούμενο πόλεμο με το Ισραήλ «και σήμερα σκοτώθηκαν οι γείτονες και οι φίλες της», πρόσθεσε.

Τρεις Σουδανοί και μια έφηβη 15 ετών σκοτώθηκαν, είπε ο γιατρός Ζακαρία Ταουμπέ, ο αναπληρωτής διευθυντής του νοσοκομείου όπου νοσηλεύονται 31 από τους τραυματίες. «Το πλήγμα ήταν σφοδρό» και «ασθενείς έπαθαν κρίση πανικού» αφηγήθηκε. Το κτίριο του νοσοκομείου έπαθε μόνο μικρές υλικές ζημιές.

«Έπληξαν μια καθαρά αστική ζώνη, εκεί ζουν κυρίως μετανάστες, Σουδανοί… Οι άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους και τους χτύπησαν. Αυτοί είναι οι στρατιωτικοί στόχοι τους ;» διερωτήθηκε ο Άμπου Κάσεμ, ένας κάτοικος της συνοικίας.

Καταδικάζουν το χτύπημα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταδίκασαν το πλήγμα, υπενθυμίζοντας ότι βομβαρδισμοί τόσο κοντά σε νοσοκομεία προκαλούν φόβο και μπορεί να αποτρέψουν ανθρώπους από το να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. «Όταν τα πλήγματα συμβαίνουν απροειδοποίητα σε πυκνοκατοικημένες αστικές ζώνες, οι συνέπειες είναι σοβαρές, τόσο σε ανθρώπινες απώλειες, όσο και στη δυνατότητα των νοσοκομείων να τις αντιμετωπίσουν», πρόσθεσε η οργάνωση.

Στον νότιο Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, σκοτώθηκαν έξι μέλη της ίδιας οικογένειας στην κοινότητα Κφαρ Χάτα. Δεν πρόλαβαν να εκκενώσουν την περιοχή, παρά την προειδοποίηση του στρατού. Η οικογένεια, που είχε ήδη εγκαταλείψει το σπίτι της σε ένα άλλο χωριό, νοτιότερα, δεν είχε μεταφορικό μέσο για να φύγει και περίμενε έναν συγγενή να τους παραλάβει, ανέφερε η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας του Λιβάνου. Ο άνδρας αυτός σκοτώθηκε επίσης, ανεβάζοντας τον απολογισμό στους επτά νεκρούς, μεταξύ των οποίων ήταν και ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών.