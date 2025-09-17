 Λίβανος: Τουλάχιστον δύο νεκροί εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην Μπάαλμπεκ - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον δύο νεκροί εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην Μπάαλμπεκ

Χτύπημα στον Λίβανο
Φωτογραφία: AP Photo/Mohammad Zaatari
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην πόλη Μπάαλμπεκ του ανατολικού Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όπως διευκρινίζει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA στα αγγλικά / ΑΝΙ στα γαλλικά), αυτοκίνητο επλήγη από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπολύουν συχνά επιθέσεις στον Λίβανο, υποστηρίζοντας πως βάζουν στο στόχαστρο μέλη ή εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που την 27η Νοεμβρίου 2024 έβαλε τέλος σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανέζικο κίνημα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Λίβανος ισραήλ νεκροί

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ