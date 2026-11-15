Θρίλερ στη Λευκωσία: Κηλίδες αίματος οδήγησαν σε διαμέρισμα με νεκρή 44χρονη από τραύματα σε λαιμό και κεφάλι -Σε κρίσιμη κατάσταση δεύτερη γυναίκα

Νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στη Λευκωσία εντοπίστηκε μια 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ, ενώ δεύτερη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα στον λαιμό και την πλάτη.

Σύμφωνα με το Sigmalive, η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου. Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 23:30 το βράδυ του Σαββάτου για τραυματισμένη γυναίκα στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος, στη Λευκωσία.

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Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα, ασιατικής καταγωγής, με τραύματα στον λαιμό και την πλάτη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενη σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα ίχνη αίματος οδήγησαν στο διαμέρισμα

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος έξω από πολυκατοικία. Ακολουθώντας τα ίχνη, οδηγήθηκαν σε συγκεκριμένο διαμέρισμα, στο εσωτερικό του οποίου βρήκαν μία δεύτερη γυναίκα αναίσθητη στο πάτωμα, με τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι.

Στο διαμέρισμα κλήθηκαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Πάπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, οι οποίοι διενήργησαν αυτοψία και διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας προκύπτει ότι η νεκρή γυναίκα ήταν 44 ετών και καταγόταν από το Βιετνάμ.

Οι χώροι όπου εντοπίστηκαν οι δύο γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται υπό αστυνομική φρούρηση, προκειμένου να συνεχιστούν οι εξετάσεις για τη διαλεύκανση των συνθηκών της υπόθεσης.

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Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λευκωσίας.