O Λευκός Οίκος χλευάζει δημοσιεύματα που εμφανίζουν τις ΗΠΑ να εξετάζουν χρήση πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν - iefimerida.gr

«Γελοίους» χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος όσους διακινούν ερμηνείες των δηλώσεων Τραμπ και Βανς που παραπέμπουν σε χρήση πυρηνικών όπλων.

Με την ανάρτηση του στον λογαριασμό του «Rapid Response 47», ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να αποδομήσει ένα σχόλιο του λογαριασμού HQNewsNow, που συνδέεται με την πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις.

Ποστάροντας τη δήλωση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς από τη Βουδαπέστη, πως οι ΗΠΑ έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία που δεν έχουν μέχρι στιγμής χρησιμοποιήσει, οι διαχειριστές του HQNewsNow είχαν σημειώσει:

«Ο Τζέι Ντι Βανς συνεχίζει και επιτείνει την απειλή του Τραμπ ότι "ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε", και υπονοεί ότι ο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα».

Απαντώντας σε αυτή την ανάρτηση ο Λευκός Οίκος έγραψε: «Τίποτα από όσα λέει ο αντιπρόεδρος εδώ "δεν υποδηλώνει" κάτι τέτοιο, γελοίοι».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα πως αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι την εκπνοή του τελεσιγράφου (στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας), «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει».

