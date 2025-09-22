 Ο Λευκός Οίκος θεωρεί «αρκετά καλή» την πρόταση της Μόσχας για παράταση της συνθήκης NewSTART για τα πυρηνικά όπλα - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί «αρκετά καλή» την πρόταση της Μόσχας για παράταση της συνθήκης NewSTART για τα πυρηνικά όπλα

πυρηνικά όπλα
Πυρηνικοί πύραυλοι / Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock / Victority
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η πρόταση της Ρωσίας για παράταση της συνθήκης για τον έλεγχο των εξοπλισμών μοιάζει «αρκετά καλή».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ενήμερος για την πρόταση και θέλει να κάνει κάποια σχόλια επ’ αυτής.

Η Νέα Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων, γνωστή ως New START, η οποία ορίζει το ανώτατο όριο πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και των πυραύλων που μπορούν να αναπτυχθούν στην ξηρά, σε υποβρύχια και βομβαρδιστικά που μπορούν να τις μεταφέρουν, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σε συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη συνθήκη για ένα χρόνο προς το συμφέρον της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και για να συμβάλει στη τόνωση του διαλόγου με την Ουάσινγκτον για τη διάδοχη συνθήκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Λευκός Οίκος ΡΩΣΙΑ πυρηνικά όπλα NEW START

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
