Ο Λευκός Οίκος απαιτεί απολύσεις για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες του ΟΗΕ την ώρα που ανέβαιναν Τραμπ και Μελάνια - iefimerida.gr

Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα του ΟΗΕ συνοδεύτηκε από απρόοπτα τεχνικά προβλήματα που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ.

Ο Τραμπ, κατά την άνοδό του προς το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, αντιμετώπισε δυσλειτουργία τόσο στις κυλιόμενες σκάλες όσο και στο οτοκιού, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να ακολουθήσει τη σύζυγό του, Μελάνια, η οποία προηγούνταν αβίαστα.

Η Κάρολιν Λέβιτ, σχολιάζοντας το περιστατικό, αφήνοντας να εννοηθεί πως η βλάβη δεν ήταν καθόλου τυχαία, εκφράζοντας την υποψία ότι εργαζόμενοι στον ΟΗΕ ενδέχεται να την είχαν σχεδιάσει. Σε ανάρτησή της, ζήτησε να ληφθούν δραστικά μέτρα, προτείνοντας ακόμη και απολύσεις για όσους ήταν υπεύθυνοι για το τεχνικό πρόβλημα.

Με χιούμορ αντιμετώπισε ο Τραμπ τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ μιλούσε για τα θέματα που κυριάρχησαν στην ατζέντα της ομιλίας του – όπως η ενέργεια και η μετανάστευση – δεν παρέλειψε να αναφερθεί με χιούμορ και στο τεχνικό πρόβλημα, τονίζοντας ότι η βλάβη των κυλιόμενων σκαλών «έκανε την ομιλία του πιο ενδιαφέρουσα απ’ ότι θα ήταν αλλιώς».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, σημείωσε ότι είναι «πάντα τιμή να μιλάς στα Ηνωμένα Έθνη», ακόμη κι αν «ο εξοπλισμός τους είναι κάπως ελαττωματικός», ενώ κατέληξε με το γνωστό του σύνθημα «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά!».