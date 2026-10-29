«Φοβάμαι για την οικογένειά μου»: Το email της υποψήφιας δημάρχου του Βερολίνου, για τις σχέσεις στελεχών του Die Linke με το οργανωμένο έγκλημα - iefimerida.gr

Την ανησυχία για την προσωπική της ασφάλεια και εκείνη της οικογένειάς της εξέφρασε η Ελίφ Εράλπ, υποψήφια δήμαρχος του Βερολίνου.

Η ανησυχία της ηγέτιδας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της Αριστεράς φέρεται, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel, να οφείλεται στις διασυνδέσεις μελών του κόμματός της (Die Linke) με ριζοσπαστικές παλαιστινιακές οργανώσεις και ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος.

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Το λάθος συνημμένο αρχείο στο mail προς την Spiegel

Η αποκάλυψη προέκυψε όταν το Spiegel έλαβε ένα email που αφορούσε τη συνέντευξη της Εράλπ, στο οποίο είχε συμπεριληφθεί κατά λάθος και ένα εσωτερικό της σημείωμα, πιθανώς προς την ομάδα της.

Σε αυτό, εξέφραζε την πρόθεσή της να μην απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τις διασυνδέσεις στελεχών με αντισημιτικούς και εγκληματικούς κύκλους, επικαλούμενη φόβους για την προστασία της ίδιας και της οικογένειάς της.

Στο προσχέδιο των απαντήσεών της, η Εράλπ έγραφε ότι δεν ήταν διατεθειμένη να θέσει σε κίνδυνο την οικογένειά της για το περιοδικό, ενώ διερωτόταν εάν θα έπρεπε να ακυρωθεί ολόκληρη η συνέντευξη.

Σημείωνε επίσης ότι υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγός της επιθυμούσαν να αναφερθούν ονόματα, επειδή φοβούνταν τα συγκεκριμένα άτομα. Όταν ο εκπρόσωπός της την ενημέρωσε ότι η ερώτηση του δημοσιογράφου δεν μπορούσε να αφαιρεθεί, η υποψήφια δήλωσε την απόγνωσή της, λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε αποδεχτεί τη συνέντευξη.

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Τι απαντά για τον αντισημιτισμό στο κόμμα της

Μετά τη δημοσιοποίηση του άρθρου, η Εράλπ διαβεβαίωσε ότι προτίθεται να διασφαλίσει την προστασία όλων των πολιτών της γερμανικής πρωτεύουσας.

Τόνισε ότι θα αναλάβει αταλάντευτη δράση εναντίον κάθε μορφής οργανωμένης εγκληματικότητας, βίας ή τρομοκρατίας, δηλώνοντας πως έχει δεσμευτεί σχετικά στον λαό του Βερολίνου και σκοπεύει να τηρήσει την υπόσχεσή της.

Πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκφοβισμούς, χαρακτηρίζοντας παράλληλα απολύτως φυσιολογική και δικαιολογημένη την ανησυχία για την οικογένειά της. Ωστόσο, απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε άμεση αναφορά στο άρθρο του περιοδικού ή στα πρόσωπα που εμπλέκονται.

Κατά τη συνέντευξη που τελικά παραχώρησε και δημοσιεύτηκε, όταν ρωτήθηκε για τον αντισημιτισμό στους κόλπους του κόμματός της, με ειδική αναφορά στη βουλευτή Βανέσα Έμντε, η οποία αμφισβητεί το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ, η υποψήφια δήλωσε ότι γνώριζε για τη «μεγάλη αφοσίωση» πολλών συντρόφων της στο παλαιστινιακό ζήτημα, αλλά δεν είχε προβλέψει ότι η προεκλογική εκστρατεία θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβατικές συμπεριφορές σε ορισμένες εκδηλώσεις.

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Σε επόμενη ερώτηση του περιοδικού, σχετικά με το εάν αναφερόταν στον Ιμπραχίμ Ιμπραχίμ, επέλεξε να μην απαντήσει, δηλώνοντας ότι προτιμούσε να συζητήσει για τη στεγαστική πολιτική και τα σχέδια απαλλοτριώσεων εταιρειών ακινήτων για την παροχή κατοικιών στους πολίτες.