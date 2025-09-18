 «Λαχτάρα» για Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ: Έπαθε βλάβη το ελικόπτερο στη Βρετανία, έκανε αναγκαστική προσγείωση - iefimerida.gr
«Λαχτάρα» για Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ: Έπαθε βλάβη το ελικόπτερο στη Βρετανία, έκανε αναγκαστική προσγείωση

President Donald Trump and first lady Melania Trump walk after arriving on Marine One at Stansted Airport, Thursday, Sept. 18, 2025, in Stansted, England
Μελάνια και Ντόναλντ Τραμπ στην Αγγλία / AP Photo/Evan Vucci
«Λαχτάρα» για το ζεύγος Τραμπ κατά την επιστροφή τους στις ΗΠΑ από τη Βρετανία.

Όπως μεταδίδει το CNN, όταν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ επέστρεφαν από την εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ﻿ προς το αεροδρόμιο, το ελικόπτερο που μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία αντιμετώπισε ένα «υδραυλικό» πρόβλημα.

Οι πιλότοι αποφάσισαν να προσγειώσουν το ελικόπτερο «Marine One» σε μικρό αεροδρόμιο για προληπτικούς λόγους, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους.

«Το προεδρικό ζεύγος επιβιβάστηκε με ασφάλεια στο ελικόπτερο υποστήριξης» πρόσθεσε η Λέβιτ, και τελικά το Air Force One αναχώρησε από τη Βρετανία αργά το απόγευμα της Πέμπτης, επιστρέφοντας στις ΗΠΑ.

O Τραμπ με τη σύζυγό του ολοκλήρωσαν τη διήμερη επίσκεψη στη Βρετανία, όπου οι δύο πλευρές έκλεισαν συμφωνίες για επενδύσεις 150 εκατ. λιρών, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος την πρώτη ημέρα άφιξής του έτυχε... βασιλικής υποδοχής στο παλάτι του Ουίνδσορ από τον βασιλιά Κάρολο.

Σήμερα, Τραμπ και Στάρμερ συμφώνησαν για εκατέρωθεν επενδύσεις, οι οποίος θα φέρουν -κατά τους ισχυρισμούς τους- 2,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.

