Λαβρόφ σε Αραγτσί: «Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή» - iefimerida.gr

Ο Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε στον Αμπάς Αραγτσί ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας εξέφρασε παράλληλα στον Ιρανό ομόλογό του την προθυμία της Μόσχας να συνεισφέρει να υπάρξει διευθέτηση.

Ο κ. Λαβρόφ «έδωσε έμφαση στη σημασία που έχει να προληφθεί η επανέναρξη των ένοπλων συγκρούσεων και για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, στην οποία δεν υπάρχει στρατιωτική λύση», ανέφεραν οι υπηρεσίες του στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Πάντα κατά το ρωσικό ΥΠΕΞ, ο κ. Αραγτσί ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν το σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ, που τερματίστηκαν χωρίς συμφωνία.