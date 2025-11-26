Κύπρος: Υπογραφή οριοθέτησης ΑΟΖ και συμφωνία ηλεκτρικής διασύνδεσης με Λίβανο - iefimerida.gr

Έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, η οποία εκκρεμούσε από το 2007 και για την οποία η Τουρκία διαχρονικά προέβαλλε αντιδράσεις και προχωρούσε σε ενέργειες για αποφυγή υπογραφής αυτής της συμφωνίας.

Την Τετάρτη υπεγράφη η αναθεωρημένη Συμφωνία Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, κλείνοντας μια εκκρεμότητα σχεδόν 20 ετών. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις δηλώσεις, του ανέφερε, επίσης, ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην προώθηση της διερεύνησης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Λιβάνου με τη δημιουργία τεχνικών ομάδων και διενέργεια μελέτης βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνητικού εκπρόσωπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, η σημερινή συμφωνία «κλείνει μια εκκρεμότητα σχεδόν είκοσι ετών και επιβεβαιώνει τη δυναμική στην Ανατολική Μεσόγειο, με πρωταγωνιστή την Κυπριακή Δημοκρατία ως σταθερό και αξιόπιστο παράγοντα».

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μετέβη στον Λίβανο όπου πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ομόλογό του, Ζοζέφ Αούν. Ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση και στη συνέχεια υπεγράφη η συμφωνία.

Χριστοδουλίδης: «Ορόσημο στρατηγικής σημασίας»

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «με αισθήματα χαράς και περηφάνειας βρίσκομαι σήμερα στη Βηρυτό. Αισθήματα χαράς, γιατί αυτή είναι η τρίτη επίσκεψη που ανταλλάσσουμε σε λιγότερο από ένα χρόνο, ένα γεγονός που αντανακλά, ανάμεσα σε άλλα, τους στενούς και διαχρονικούς δεσμούς που ενώνουν τις χώρες μας, όπως επίσης και την προσωπική μας φιλία».

Χαρακτήρισε «σημαντικό και ιστορικό λόγο» την παρουσία του στη Βηρυτό για την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου. «Ένα ορόσημο στρατηγικής σημασίας το οποίο επισφραγίζει, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, το επίπεδο των σχέσεών μας», είπε.

Υπογράμμισε ότι με την υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής Συμφωνίας, «στέλνουμε ένα ισχυρό, πολιτικό μήνυμα: πως Κύπρος και Λίβανος, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, της σχετικής σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και φυσικά των σχέσεων καλής γειτονίας, συνεχίζουν να επενδύουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και του αμοιβαίου σεβασμού. Συνεχίζουν να επενδύουν στην προώθηση της διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας και σταθερότητας, προς όφελος των πολιτών μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής».