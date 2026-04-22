Αιφνιδιαστικά στην Κύπρο ο Ζελένσκι, για την άτυπη Σύνοδο των ηγετών της ΕΕ -Πιέζει για δάνειο και ένταξη - iefimerida.gr

Στην Κύπρο για την άτυπη Σύνοδο των ηγετών της ΕΕ αναμένεται θα βρεθεί αυτοπροσώπως, αντί της προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τους Financial Times και κυπριακά μένα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα δώσει το παρών στην Σύνοδο , που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή στο νησί.

Αρχικά, βάσει του προγράμματος, ο Ζελένσκι επρόκειτο να μιλήσει μέσω βιντεοκλήσης σε ανεπίσημο δείπνο ηγετών στην Αγία Νάπα, αλλά πλέον σχεδιάζει να παρευρεθεί αυτοπροσώπως.

Πίεση για το δάνειο των 90 δισ. και την ευρωπαϊκή ένταξη



Η αιφνιδιαστική απόφαση της φυσικής παρουσίας του Ζελένσκι έρχεται σε μια περίοδο έντονων διαβουλεύσεων για το πακέτο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, αλλά και για την ευρωπαϊκή της προοπτική.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιδιώκει άμεσες επαφές με τους Ευρωπαίους ηγέτες για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη χώρα του.

Η Σύνοδος στην Κύπρο αναμένεται να κινηθεί σε υψηλούς τόνους, με την Ουκρανία, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την ενεργειακή ασφάλεια και τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ να συνθέτουν τον βασικό κορμό της συζήτησης.

Οι εργασίες ξεκινούν το βράδυ της Πέμπτης με άφιξη των ηγετών από τις 18:00 και έναρξη της συνάντησης στις 19:15.

Το κύριο δείπνο εργασίας θα είναι αφιερωμένο στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή/Ιράν και την ενεργειακή κρίση.

Πριν από το δείπνο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα έχουν ενημέρωση από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Η φυσική παρουσία του Βολοντίμρ Ζελένσκι προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στις συζητήσεις, τόσο για την Ουκρανία όσο και για τον ευρύτερο ρόλο της ΕΕ στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, το θέμα της ένταξης είναι δύσκολο για την Ουκρανία καθώς η Γερμανία και η Γαλλία πρότειναν την παροχή συμβολικών προνομίων ενώ το Κίεβο επιθυμεί ταχεία πλήρη ένταξη.