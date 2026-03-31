Διευθυντής Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων στο iefimerida: Στο 40% οι ακυρώσεις στην Κύπρο, λόγω του πολέμου - iefimerida.gr

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στον τουριστικό κλάδο της Κύπρου, με τις επιπτώσεις να γίνονται ήδη ορατές ενόψει της περιόδου του Ορθόδοξου Πάσχα.

Παρά το γεγονός ότι η καθημερινότητα στο νησί συνεχίζεται κανονικά, οι επαγγελματίες του τομέα εκφράζουν έντονη ανησυχία για την τρέχουσα εικόνα της αγοράς και την αβεβαιότητα που επικρατεί για τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο iefimerida ο Χρήστος Αγγελίδης, γενικός διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), οι ακυρώσεις για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο αγγίζουν το 40%. Η πτώση στις εκδρομές και τις ξεναγήσεις είναι ακόμη πιο δραματική, καθώς η Χάνα, ιδιοκτήτρια ταξιδιωτικού γραφείου στη Λάρνακα, δήλωσε ότι οι κρατήσεις παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 50-60% σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Ιδιαίτερα αισθητή είναι η απουσία γκρουπ από την Ελλάδα που επισκέπτονταν το νησί για θρησκευτικό τουρισμό, με τον κ. Αγγελίδη να σημειώνει ότι χάθηκαν σημαντικές ροές επισκεπτών που ενδιαφέρονταν για τα αξιοθέατα και τις εκκλησίες.

Η Κύπρος ως ενδιάμεση στάση

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, αναδύεται μια νέα τάση που θέλει την Κύπρο να μετατρέπεται σε ενδιάμεσο σταθμό για πολλούς ταξιδιώτες.

Ο Ιωαννίδης Δεμέναγας από το Leonardo Boutique Hotel εξήγησε στο iefimerida ότι πολλοί επισκέπτες επιλέγουν πλέον το νησί για σύντομες διαμονές μίας ή δύο ημερών, πραγματοποιώντας κυρίως κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Το φαινόμενο επιβεβαιώνεται και από στοιχεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων.

Έρχεται νέα τουριστική καμπάνια για την Κύπρο

Παρά το αρνητικό κλίμα, ο κλάδος παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξος για τη συνέχεια. Ο κ. Αγγελίδης επιβεβαίωσε στο iefimerida ότι προγραμματίζεται μια επιθετική τουριστική καμπάνια από την Κύπρο, ενώ τις τελευταίες ημέρες διακρίνεται μια μικρή βελτίωση στον ρυθμό των κρατήσεων.

Αν και η εικόνα για το καλοκαίρι ήταν αρκετά καλή πριν από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, οι υπάρχουσες κρατήσεις θεωρούνται πλέον επισφαλείς, με τους φορείς να στοχεύουν στον μέγιστο δυνατό μετριασμό των απωλειών.