Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος διώροφης πολυκατοικίας -Τέσσερις τραυματίες, προσπάθειες απεγκλωβισμού ενός ατόμου - iefimerida.gr

Μέρος διώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε στη Γερμασόγεια της Κύπρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν τέσσερις άνθρωποι στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα κυπριακά μέσα στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των αρχών, με ισχυρή παρουσία της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το sigmalive, τέσσερα άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ακόμη ενός ατόμου.

