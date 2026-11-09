Κύπρος: Συμφωνία Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν για το άνοιγμα δύο νέων οδοφραγμάτων και νέα τριμερή συνάντηση με τον ΓΓ ΟΗΕ - iefimerida.gr

Σε συμφωνία για το άνοιγμα δύο νέων σημείων διέλευσης στα κατεχόμενα κατέληξαν τη Δευτέρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουφάν Έρχιουρμαν.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε κατά τη συνάντησή τους στη Λευκωσία υπό την αιγίδα της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.

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Σε ανακοίνωσή του, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2026, ο ΟΗΕ χαρακτήρισε τη συνάντηση θετική, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες συμφωνίες.

Συμφωνία για ταυτόχρονο άνοιγμα δύο νέων οδοφραγμάτων

Ειδικότερα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στο άνοιγμα των σημείων διέλευσης από τη Λουρουτζίνα προς τα Λύμπια και από τον Κάμπο προς το Καραβοστάσι. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, τα δύο οδοφράγματα θα ανοίξουν ταυτόχρονα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της λειτουργίας τους.

Με τη διάνοιξη των δύο νέων σημείων διέλευσης, ο αριθμός των ανοιχτών οδοφραγμάτων στο διαιρεμένο νησί αναμένεται να ανέλθει στα 11, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sigma Live. Κατά τη συνάντηση, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και το ενδεχόμενο ανοίγματος επιπρόσθετων σημείων διέλευσης, με το ζήτημα να παραμένει ανοικτό.

Οι υπόλοιπες συμφωνίες και η συνέχεια των επαφών

Πέραν των οδοφραγμάτων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανταλλαγή αρχειακού υλικού μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, καθώς και στην προώθηση περιβαλλοντικών έργων από την αντίστοιχη Τεχνική Επιτροπή.

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Παράλληλα, αποφασίστηκε η επανέναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος Imagine, υπό την αιγίδα της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, ενώ δόθηκαν οδηγίες για τη δημιουργία μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση Κρίσεων.

Στις συμφωνίες περιλαμβάνεται, επίσης, η αποκατάσταση συγκεκριμένων μαρωνίτικων εκκλησιών και ενός αρμενικού μοναστηριού, χωρίς να κατονομάζονται τα μνημεία στην ανακοίνωση του ΟΗΕ.

Σε ό,τι αφορά την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, οι διαφωνίες ως προς τη μεθοδολογία και τους βασικούς όρους των διαπραγματεύσεων εξακολουθούν να υφίστανται. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες, ενώ προγραμματίζεται νέα τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η προσπάθεια συνεχίζεται με απόλυτη σοβαρότητα και στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών πριν από το τέλος της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο τέλος του έτους.

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«Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια με απόλυτη σοβαρότητα και έναν και μοναδικό στόχο: την επανέναρξη των συνομιλιών πριν από το τέλος της θητείας του Γενικού Γραμματέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.