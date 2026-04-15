Κύπρος: Επεισόδια μεταξύ μελών του ΟΗΕ και κατοχικών δυνάμεων -Οι Τούρκοι κατέβασαν 15 άρματα μάχης - iefimerida.gr

Παραβιάσεις από την τουρκοκυπριακή πλευρά και ένταση σημειώθηκαν σήμερα στη νεκρή ζώνη της Κύπρου, μεταξύ των δυνάμεων κατοχής και της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.



Τα επεισόδια σημειώθηκαν στο Πέργαμος, στην Πύλα, όπου υπάρχουν 6 κτηνοτροφικές τουρκοκυπριακές μονάδες με βοοειδή και αιγοπρόβατα.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ και τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, Τουρκοκύπριοι «αστυνομικοί» επιχείρησαν να εισέλθουν παράνομα εντός της νεκρής ζώνης και οι δυνάμεις του ΟΗΕ προσπάθησαν να τους αποτρέψουν.

Παράλληλα, στην περιοχή αναπτύχθηκαν και ισχυρές δυνάμεις των Βρετανικών Βάσεων.

Τότε η τουρκοκυπριακή πλευρά κάλεσε ενισχύσεις και προκλήθηκε ένταση στην περιοχή. Ο κατοχικός στρατός μετέφερε περίπου 15 άρματα μάχης στην περιοχή ενώ, σε συγκεκριμένο σημείο στη νεκρή ζώνη, τοποθετήθηκε τουρκική σημαία.

Στο σημείο έφτασαν επίσης και δεκάδες Τουρκοκύπριοι «αστυνομικοί» με πολιτική περιβολή.

Από την πλευρά της, η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ενίσχυσε τις περιπολίες της στην περιοχή με οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναφέρει ότι η κατάσταση παραμένει ήρεμη και ότι συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα και Επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Khassim Diagne, καλεί σε ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, σεβόμενοι την εντολή του ΟΗΕ.

Προκλητικοί εδώ και μέρες οι Τουρκοκύπριοι

Σύμφωνα με το sigmalive, η «αστυνομία» του ψευδοκράτους διεξάγει το τελευταίο διάστημα περιπολίες έως και 10 φορές την ημέρα, επιδιώκοντας να αλλάξει το καθεστώς της περιοχής.

Εδώ και μέρες, λόγω του αφθώδους πυρετού, οι Τουρκοκύπριοι κτηνοτρόφοι ζητούν από τους κτηνίατρους να μεταβούν στην περιοχή, ωστόσο οι κατοχικές αρχές εμποδίζουν το έργο τους, μπλοκάροντας ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία καλούνται να συνοδεύσουν τους κτηνιάτρους στην νεκρή ζώνη.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του OHE Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, ότι η OYNΦΙΚΥΠ έχει ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή της Πύλας, μετά τη διαπίστωση «μη εξουσιοδοτημένης εισόδου προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων» εντός της ουδέτερης ζώνης.

Επίσης τόνισε πως «κάθε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος, παρουσία ή δραστηριότητα εντός της ουδέτερης ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της αποστολής των ΗΕ στο νησί».

Στο ύπουργείο Εξωτερικών το ζήτημα

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, στην περιοχή της Πράσινης Γραμμής εξακολουθούν να παραμένουν σταθμευμένα οχήματα της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, καθώς και οχήματα της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους.

Προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση, παρουσία των μελών της ειρηνευτικής δύναμης (UNFICYP) στην περιοχή έχει ενισχυθεί.

Από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη διαχείριση του θέματος έχει αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις επί του εδάφους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Η αντίδραση του ψευδοκράτους

Η δήλωση του λεγόμενου ΥΠΕΞ των κατεχομένων:

«Η δήλωση που εκδόθηκε στις 13 Απριλίου 2026 από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), η οποία παρουσιάζει το Çayhan Düzü -μια περιοχή που βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός του εδάφους και υπό την κυριαρχία της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου- ως «νεκρή ζώνη» και ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις ασφαλείας μας διεξήγαγαν μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες σε αυτήν, είναι απαράδεκτη.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτή την προσέγγιση. Με αυτή τη δήλωση, η UNFICYP απέδειξε, για άλλη μια φορά, ξεκάθαρα ότι δεν σέβεται την αρχή της αμεροληψίας. Οι αβάσιμοι ισχυρισμοί της UNFICYP που στοχεύουν την τουρκοκυπριακή πλευρά δεν συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ήδη διαβρωμένης αξιοπιστίας της UNFICYP στα μάτια του τουρκοκυπριακού λαού.

Καταδικάζουμε έντονα τη στάση της UNFICYP, η οποία σε προηγούμενη ανακοίνωσή της σχετικά με την επίθεση που πραγματοποιήθηκε εναντίον των πολιτών μας στο Πάρκο Yiğitler Burcu κατά την επέτειο της ίδρυσης της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ, απέφυγε να προσδιορίσει με σαφήνεια τους δράστες, ενώ χρησιμοποίησε δυσφημιστικό και προκατειλημμένο τόνο σε θέματα που αφορούν την τουρκοκυπριακή πλευρά. Η UNFICYP, ενώ ζητά σεβασμό για την εντολή και την εξουσία της, δεν επιδεικνύει το ίδιο επίπεδο ευαισθησίας.

Ως εκ τούτου, καλούμε την UNFICYP – η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί στη χώρα μας μόνο ως χειρονομία καλής θέλησης – να επιδείξει την απαραίτητη ευαισθησία στην προσέγγισή της. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει καταστεί σαφώς αναπόφευκτη η καθιέρωση του μοντέλου σχέσης που διατηρεί η UNFICYP με την ελληνοκυπριακή πλευρά βάσει της Συμφωνίας για το Καθεστώς των Δυνάμεων (SOFA) και με τη χώρα μας. Μια τέτοια ρύθμιση θα πρέπει να συναφθεί σε νόμιμη και ισότιμη βάση και σύμφωνα με τα μακροχρόνια αιτήματά μας για το θέμα αυτό».